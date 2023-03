Na Otoku žalujejo za najstarejšim rakunom Bertom

Rakuni v naravi živijo od dve do tri leta, v ujetništvu pa vse do 20 let. Rakun Bert iz Velike Britanije je umrl pri 13 letih, oskrbniki so ga morali zaradi težav s srcem uspavati. "Bil je super, super prijazen," so ob tem dejali.

Kot eden najstarejših prebivalcev britanskega živalskega vrta Northumberland je bil zelo priljubljen tudi med obiskovalci. V živalskem vrtu so dejali, da se je "čez leta dotaknil veliko oseb". Novico je živalski vrt sporočil prek družbenih omrežij.