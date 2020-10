Pravijo, da je ključ do dobrih poslovnih rezultatov uigrana ekipa sodelavcev. Morda je tudi zato trboveljski Dewesoft zgodba o uspehu. Njihovi zaposleni, vključno s tehničnim in izvršnim direktorjem, so namreč ustanovili orkester in posneli priredbo pesmi Seven Nation Army. Zaigrala in odpela jo je skoraj četrtina vseh zaposlenih v podjetju. Poželi so številne pozitivne odzive.