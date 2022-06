Združeni narodi: število razseljenih po svetu preseglo 100 milijonov

Do konca lanskega leta je UNHCR poročal o 89,3 milijona ljudeh, razseljenih zaradi vojne, nasilja, preganjanja in kršitev človekovih pravic. To pa predstavlja osemodstotno povečanje v primerjavi z letom 2020. Čeprav poročilo obravnava razvoj dogodkov v letu 2021, pa vključuje tudi trenutno število beguncev, ki je zaradi vojne v Ukrajini, naraslo na 100 milijonov.

Tudi če bi se vojna končala v nekaj mesecih, kar se mu zdi malo verjetno, bo potrebno dlje časa, da se zacelijo brazgotine pri mednarodnem sodelovanju, ki so posledica razkolov med Zahodom in Rusijo. Trenja med državami pa bi lahko oslabila že tako nizko finančno pomoč pri reševanju številnih kriz, je menil.

UNHCR je v svojem poročilu izpostavil velikodušen odziv in solidarnost glede dogajanja v Ukrajini, saj so bili Ukrajinci na begu po vsej Evropi sprejeti z odprtimi rokami. Grandi je mednarodno pomoč Ukrajini primerjal z odzivom na krize v Siriji in Afganistanu ter spomnil, kako so evropski voditelji vztrajali, da nimajo kapacitet, ko jih je UNHCR prosili, naj sprejmejo večje število beguncev.

"Nisem naiven. Popolnoma razumem kontekst. Vendar odziv na krizo v Ukrajini dokazuje, da množičen prihod obupanih ljudi ni neobvladljiv," je dejal in hkrati dodal, da pri odzivanju na krize ne sme biti neenakosti.