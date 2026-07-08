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Znanost in tehnologija

'Konec stoletnega iskanja': najmočnejši dokaz o Betelgezini spremljevalki

Označevanje UI vsebin: vse težje ločiti med resničnim in umetno ustvarjenim
Znanost in tehnologija

Označevanje UI vsebin: vse težje ločiti med resničnim in umetno ustvarjenim

Ali regulacija umetne inteligence bolj kot uporabnikom služi hekerjem?
Znanost in tehnologija

Ali regulacija umetne inteligence bolj kot uporabnikom služi hekerjem?

Rekordno nizka gladina Donave razkrila kosti mamuta Rekordno nizka gladina Donave razkrila kosti mamuta Rekordno nizka gladina Donave razkrila kosti mamuta
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Rekordno nizka gladina Donave razkrila kosti mamuta

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov
Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi
Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje
Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
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Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin
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Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin

Pod Amazonijo odkrili na stotine skritih struktur starodavne civilizacije Znanost in tehnologija

Pod Amazonijo odkrili na stotine skritih struktur starodavne civilizacije

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Umetna inteligenca spodbudila ekstremen skok Samsungega dobička Gospodarstvo

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Želela je 'pomladiti celice', a je pri le 27-ih po infuziji umrla Znanost in tehnologija

Želela je 'pomladiti celice', a je pri le 27-ih po infuziji umrla

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Tehnološki velikani ustanovili zavezništvo za varno umetno inteligenco Znanost in tehnologija

Tehnološki velikani ustanovili zavezništvo za varno umetno inteligenco

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Vlada potrdila podpis sporazuma s podjetjem za evropsko superračunalništvo Slovenija

Vlada potrdila podpis sporazuma s podjetjem za evropsko superračunalništvo

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Še korak bližje do zdravila za malo Loro Znanost in tehnologija

Še korak bližje do zdravila za malo Loro

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Globalni izpad ChatGPT-ja Znanost in tehnologija

Globalni izpad ChatGPT-ja

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Ob 10 mrtvih in milijonski škodi bi 'ubili' AI: pa bi jo sploh lahko? Znanost in tehnologija

Ob 10 mrtvih in milijonski škodi bi 'ubili' AI: pa bi jo sploh lahko?

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'Pobegnil in napadel': AI ni več mogoče izključiti Znanost in tehnologija

'Pobegnil in napadel': AI ni več mogoče izključiti

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Airbus razvija 'krila prihodnosti': do 30 odstotkov manj goriva Znanost in tehnologija

Airbus razvija 'krila prihodnosti': do 30 odstotkov manj goriva

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Zastoji 24ur.com
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