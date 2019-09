Bi človek preživel pot na Mars? 10 moških preležalo 10 dni

Žiga se je na razpis prijavil iz želje, da bi bil vsaj tako del znanstvenega preboja. "Nisem raziskovalec, nisem astronom ali astronavt, znam pa ležati. Čez 30 let, ko bomo šli na Mars, bom pa lahko rekel, tu sem pa jaz pomagal," je poudaril. In kakšen je občutek, ko po desetih dneh lahko spet stopiš na noge? Zelo dober, so se strinjali udeleženci, ki so izkušnjo "bed resta" že opravili.

"Vznemirjen sem, veliko se dogaja, veliko ljudi 'skače' okoli, čaka me biopsija, jutri pa seveda vstajenje." Tako je svoje občutke na 10. dan ležanja v bolnišnici strnil Žiga , eden od desetih prostovoljcev, ki so se vključili v projekt Bed rest – SBI 2019. Znanstveno-raziskovalno središče (ZRS) Koper je namreč skupaj z italijanskimi partnerji raziskovalo vplive simuliranega bivanja v vesolju na človeško telo. V projektu je sodelovalo 10 moških prostovoljcev, ki so 15 dni preživeli v izolski bolnišnici, od tega so morali 10 dni preležati.

Projekt je potekal pod pokroviteljstvom Italijanske vesoljske agencije in vodstvom Univerze v Padovi, skupaj s še 18 partnerji – univerzami in inštituti. ZRS Koper je bil zadolžen za izvedbo tako imenovane bed rest študije, ki je zanje že šesta po vrsti.

Projekt se je začel 26. avgusta, vsak dan pa sta se ulegla po dva preiskovanca in nato po preteku 10 dni po dva tudi znova vstala iz postelje. Za nemoteno izvajanje študije so vsak dan skrbeli po trije dežurni raziskovalci ZRS Koper – profesor in dva asistenta – ter zdravstveni tehniki iz Splošne bolnišnice Izola. Vse skupaj je pri raziskavi sodelovali 56 raziskovalcev in predstavnikov zdravstvenega osebja.

Bistvo študije je preučevanje kazalcev mehanizmov, ki bi človeku omogočali, da bi lahko šel na Mars. "Danes namreč ni več težava v tehnologiji, s katero bi prišli na Mars, težava je, kako naj bi človek tam preživel. Mislim, da bomo morali prilagoditi okolje in izmisliti intervencije, ki nam bodo vzpostavile težnost v breztežnosti in potem bomo lahko šli tja," je dejal direktor ZRS Koper Rado Pišot, sicer eden od kooridinatorjev projekta, ki so ves čas bdeli nad njegovim izvajanjem.

Kako je potekala študija?

Bed rest študija je potekala v Splošni bolnišnici Izola. Njihov edini pogoj je bil, da zaradi študije ne bi trpeljo njihovo delo. Prejšnje bed rest študije pod okriljem ZRS Koper so potekale v Ortopedski bolnišnici Valdoltra.

Izolska bolnišnica je raziskovalcem odstopila celoten oddelek za otorinolaringologijo, ki so ga zato začasno premestili drugam. Znanstveniki so na oddelku vzpostavili skeletno-mišično, srčno-žilno in nevro-kognitivno enoto. V teh enotah so vsak dan med 7. in 22. uro na 15 minut izvajali meritve in teste na prostovoljcih.

Preiskovance so testirali pred začetkom 10-dnevnega ležanja in nato po vstajanju. Vsak dan ležanja so jim odvzeli tudi vzorce krvi, sline in urina. V tem času pa so na vsakem preiskovancu opravili tudi mišično biopsijo, so pojasnili na ZRS Koper. "Presenetilo me je, koliko malo časa imamo. Pomisliš, da boš v desetih dneh ležanja veliko naredil, da bo veliko časa, ampak gre ekspresno hitro mimo. Veliko so se nam posvečali, veliko testov je bilo," je svojo izkušnjo s testiranji strnil Žiga.