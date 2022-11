10 potencialnih poklicev prihodnosti, ki ta hip (še) ne obstajajo

In čeprav bodo v naslednjih desetletjih nekatera delovna mesta izginila, bo po drugi strani nastalo tudi veliko novih poklicev, ki si jih zdaj niti še ne znamo predstavljati. Bojazen, da bi računalniki in roboti povsem zamenjali delovno silo, je sicer pretirana. Bolj verjetno je, da se bo večina delavcev morala prilagoditi novim razmeram in bo morala znati upravljati z vse bolj naprednimi tehnologijami.

Po nekaterih napovedih bodo v naslednjih 10 letih tehnologije avtomatizacije in umetne inteligence vplivale na okoli 1,2 milijarde zaposlenih po vsem svetu. To je približno 50 odstotkov svetovne ekonomije. Digitalna transformacija pa bo še posebej prizadela najbolj ranljivo populacijo in tiste, ki nimajo ustreznih znanj in veščin.

Kar devet od 10 delovnih mest naj bi v prihodnosti zahtevalo digitalne veščine, so pred časom ocenili v Svetovnem gospodarskem forumu. Hkrati pa so opozorili, da danes kar 44 odstotkov Evropejcev med 16. in 74. letom starosti nima niti osnovnih digitalnih sposobnosti. To pa pomeni, da bi se lahko v prihodnjih letih znašli v zelo zanimivi situaciji, ko bo veliko ljudi težko našlo zaposlitev, po drugi strani pa bodo številna delovna mesta, predvsem na področju IKT, nezasedena.

10 potencialnih poklicev prihodnosti

V naslednjih petih letih naj bi se povpraševanje po zaposlenih na področju umetne inteligence in strojnega učenja povečalo za okoli 40 odstotkov. A posamezne države bodo imele težave z zapolnitvijo teh delovnih mest, če ne bodo v šolske urnike uvedle več računalniških predmetov in celo poznavanja umetne inteligence, so opozorili v raziskavi britanske družbe za ekonomske raziskave Capital Economics.

Britanski futurolog Ian Pearson je opozoril, da obstaja napačno prepričanje med ljudmi, da bo umetna inteligenca v celoti nadomestila človeško delovno silo. Poudarja, da bodo ljudje ključni tudi za nekatere najbolj futuristične poklice v prihodnosti. V ta namen je sestavil seznam inovativnih poklicev prihodnosti na področju računalniških znanosti in umetne inteligence, ki bi se lahko pojavili v prihodnjem desetletju.

1. Programer reševalnih dronov: Strokovnjak za umetno inteligenco in z medicinskim znanjem, ki bo drone 'usposabljal' za pomoč reševalnim ekipam.

2. Športni trener, ki obvlada pametno tehnologijo: Takšni trenerji bodo znali izkoriščati podatke in umetno inteligenco za merjenje učinkovitosti in počutja igralcev, s pomočjo tehnologije in umetne inteligence bodo lahko napovedovali rezultate ob trenutni igri in posledično prilagajali strategijo.

3. Trener govora umetne inteligence: Ti strokovnjaki bodo glasovnim pomočnikom in vizualnim avatarjem pomagali, da bodo zveneli bolj realistično.

4. Arhitekt za Metaverzum: Klasični arhitekti načrtujejo zgradbe, naselja in mesta v realnem svetu. Paralelni virtualni svet pa bo potreboval svoje arhitekte, ki bodo ustvarjali okolja in dejavnosti za zabavo ljudi v virtualnem svetu.