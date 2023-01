100 svetlobnih let od Zemlje kroži drugi morda naseljivi planet

Gre za četrti odkriti planet v tamkajšnjem osončju, njegovo odkritje pa je Nasa v torek razglasila na 241. srečanju ameriškega astronomskega društva v Seattlu. Znanstveni članek so znanstveniki objavili v reviji The Astrophysical Journal Letters .

Leta 2020 so v istem sistemu odkrili še en potencialno naseljiv planet, ki so ga imenovali TOI 700 d. Tudi ta je podoben Zemlji. Oba omenjena eksoplaneta se nahajata na bivalnem območju svoje zvezde, oziroma na takšni razdalji, da bi na njima lahko obstajala tekoča voda. Ta nakazuje na možnost morebitne naselitve planetov v prihodnosti.

Nasina misija TESS je v bližini več kot 100 svetlobnih let oddaljene zvezde odkrila planet po imenu TOI 700 e. Planet izven našega osončja pa je po ugotovitvah misije zelo podoben Zemlji. Po vsej verjetnosti je kamnit in le za pet odstotkov manjši od našega planeta. Prav tako kot Zemlja je tudi TOI 700 e četrti planet po oddaljenosti od zvezde TOI 700 e.

"To je eden redkih sistemov z več majhnimi planeti v bivalnem območju, za katerega vemo," je dejala vodilna avtorica študije Emily Gilbert. "Zato je sistem TOI 700 vznemirljiv in še ga bomo spremljali," je tudi dodala. Planet e je približno za desetino manjši od leta 2020 odkritega planeta d. Za pot okoli zvezde potrebujeta 37 oziroma 28 zemeljskih dni.

Najbližje tamkajšnji zvezdi je eksoplanet b, ki je od Zemlje manjši za 10 odstotkov, za kroženje okoli središča osončja pa potrebuje 10 zemeljskih dni. Potem je tu še TOI 700 c, ki je 2,5-krat večji od našega planeta in krog okrog zvezde opravi vsakih 16 dni. Novoodkriti planet e se nahaja med planetoma c in d.