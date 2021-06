Izraelski arheologi našli 1000 let staro kokošje jajce

Jajce je po besedah arheologinje in vodje izkopavanj Alle Nagorsky tako dobro ohranjeno zaradi pogojev, v katerih je ležalo več stoletij. Našli so ga v greznici, na arheološkem najdišču, ki sega še v bizantinsko dobo. "Celo dandanes se jajca redko ohranijo. Neverjetno je pomisliti, da gre za 1000 let staro najdbo."

"Kokoši so v jugovzhodni Aziji udomačili pred približno 6000 leti, a kar nekaj časa je trajalo, da so jih vključili tudi v prehrano. Prej so jih uporabljali v druge namene, na primer za petelinje boje, veljale so za lepe živali, darovali so jih celo kraljem," je dodala Perry Galova. V poznejših stoletjih so postale pomemben del prehrane. Kokoši iz teh obdobij so bile po njenih besedah manjše kot dandanes.

Na istem mestu kot jajce so arheologi našli tudi druge predmete iz istega obdobja, med drugim tri lutke iz kosti.