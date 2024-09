12 simptomov raka, ki jih (moški) pogosto spregledajo

Nedavna študija je postregla z zaskrbljujočimi podatki o raku. Ne le število rakavih obolenj, do leta 2050 naj bi se med moškimi močno povečalo tudi število smrti zaradi raka. Povečanje naj bi bilo sodeč po študiji kar 93-odstotno. Največji porast naj bi se medtem zgodil pri moških, starejših od 65 let, ter v državah in območjih z nizkim oz. srednjim indeksom človekovega razvoja. Ob tem pa rakava obolenja naraščajo tudi med ženskami in v starostni skupini mlajših od 50 let.

Pri focus.de so zato zbrali nekaj opozorilnih znakov, ki jih ne gre spregledati.

1. Testisi: občutek je drugačen. Lahko so težji in povzročajo pritisk. To je lahko zgodnji znak raka na modih. Vse spremembe na modih jemljite resno. Rak na tem področju raste precej hitro, zato ga je treba čim prej zdraviti. Krvni test in ultrazvok bosta pokazala, ali je rak prisoten.

2. Spremembe v ejakulatu: kri v semenu ali če je seme nenadoma kristalno čisto ali rjavkasto – to lahko kaže na težave s prostato ali obmodkom ali v najslabšem primeru raka. Palpacija, krvne preiskave in ultrazvok pomagajo postaviti diagnozo.

3. Urin: Pogosteje lulate in takrat curek ni več tako močan kot prej – ti znaki so značilni za obolenje prostate, pa tudi mehurja. Predvsem kadilci pa se morajo zavedati, da je za tem lahko rak mehurja. Poleg pljučnega raka je ta oblika raka še posebej pogosta med kadilci. Krvni testi, ultrazvok in cistoskopija lahko prinesejo odgovore.

4. Delovanje črevesja: najprej driska, nato zaprtje, sluz ali malo krvi – vsak od teh simptomov se lahko pojavi pri raku debelega črevesa. Kolonoskopija je pomembno diagnostično orodje.

5. Pazduhe in dimlje: občutek pritiska v pazduhah ali dimljah, pa tudi na vratu, je lahko posledica spremenjenih bezgavk. Pri palpaciji so majhni vozlički v obliki fižola trdi in boleči. To otekanje bezgavk je pogosto posledica okužb in nato popusti, lahko pa je tudi znak raka.

6. Prsa: en odstotek vseh primerov "raka dojke" prizadene moške. Če se na tem mestu pojavi bulica ali se tkivo na eni točki potegne navznoter, morajo tudi moški poiskati zdravniško pomoč, da ugotovijo, ali so bolni.

7. Izguba teže: kdorkoli hujša brez zmanjšanja kalorij, vadbe ali stresa, se mora o tem pogovoriti s svojim zdravnikom. Številne vrste raka, kot je na primer rak trebušne slinavke, telesu odvzamejo veliko energije in to se odraža tudi v izgubi teže.

8. Usta: spremembe na ustnicah ali v ustih, na primer na jeziku, mora pregledati zdravnik. Še posebej kadilci so izpostavljeni tveganju za raka.

9. Koža: majhne rane, ki se nočejo zaceliti, luskaste zaplate kože ... Ni nujno, da je kožni rak vedno videti kot črna, relativno velika lisa.

10. Kašelj: če kašelj traja dlje kot štiri tedne, lahko to kaže na pljučnega raka, zlasti pri kadilcih.

11. Hripavost: če morate nenehno odkašljati grlo, je vaš glas hripav ali spremenjen, imate lahko težave z grlom. Tudi tu so kadilci še posebej ogroženi.

12. Zgaga: preveč kave, alkohola ali stresa niso vedno krivi za refluks kisline in zgago. Če ti simptomi izginejo le z zdravili proti zgagi brez recepta in se po prenehanju jemanja zdravila ponovijo, morate obiskati zdravnika. Gastroskopija pokaže, kaj se dogaja v želodcu, ali gre le za gastritis ali raka na želodcu.