12.000 evrov za 60 dni v postelji. Služba, ki je vse prej kot sanjska

Oktobra 2021 so v Nordijskem centru Planica v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA), ministrstvom za izobraževanje ter ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo slovesno zagnali "človeško centrifugo" in tako odprli Laboratorij za gravitacijsko fiziologijo Instituta Jožef Stefan (IJS). Laboratorij bo poleg raziskav, vezanih na misije v vesolju, prispeval tudi k medicinskim raziskavam in potrebam življenja na Zemlji. Raziskovalni program bo namreč prispeval tudi k ugotovitvam, pomembnim za pljučne in srčne bolnike, ljudi z osteoporozo, čezmerno telesno težo in podobnimi obolenji.

Fotografija iz francoskega laboratorija, kjer trenutno poteka ena od raziskav 'bed rest'. Sodelujoči mora ves čas ležati, ves čas se mora vsaj z eno ramo dotikati hrbtišča postelje, leže pa mora opravljati tudi malo in veliko potrebo ter se umivati in prehranjevati.

Gre za tako imenovano 'bed rest' raziskavo, ko morajo prostovoljci določeno obdobje ves čas ležati. Takšne raziskave ESA sicer izvaja že od leta 2001, letos pa jo bodo prvič izvedli tudi pri nas. Kot napoveduje oglas, iščejo prostovoljce moškega spola, ki bodo 60 dni mirovali v postelji, raziskava pa bo potekala od septembra do decembra 2023. Moški morajo biti stari od 18 do 45 let, težki do 95 kilogramov in v dobrem zdravstvenem stanju. Plačilo, ki ga prostovoljcem ponujajo, pa znaša 12.000 evrov bruto.

Poskus samo za pogumne

Če vas sodelovanje v raziskavi zanima, pošljite prijavo na brave@ijs.si. Zakaj brave (v prevodu pogumen)? Ker gre za zelo zahteven poskus, saj je treba 60 dni povsem mirovati, prostovoljci pa ležijo v postelji z naklonom ležišča šest stopinj, pri čemer so nagnjeni z glavo navzdol. Gre za položaj, ki posnema stanje astronavtov v vesolju in breztežnostnem prostoru. Prostovoljci (predvidoma jih bo 12) bodo razdeljeni v tri manjše skupine. Ena bo kontrolna, torej bodo udeleženci 60 dni samo mirovali, druga bo 60 dni mirovala in zraven izvajala posebno vibracijsko vadbo, tretja pa bo počela isto kot druga, le da se bo vrtela v človeški centrifugi.

Morda se sliši 60 dni ležanja v postelji zabavno, a je vse prej kot to. Namreč, večina udeležencev se sooča s psihičnimi in telesnimi težavami. Ležanje pod naklonom povzroči, da se tekočine v telesu nabirajo v glavi, kar povzroča neprijeten občutek, bolečine v očeh. Dolgotrajno mirovanje prav tako povzroča upad mišične moči in upad kostne mase. Zato morajo astronavti ob vrnitvi na Zemljo na rehabilitacijo.

Spremljali jih bodo še dve leti po koncu raziskav

Protokol raziskave mora odobriti Komisija za medicinsko etiko pri ministrstvu za zdravje, so v sporočilu za javnost zapisali pri IJS. Tudi tokrat bo raziskava potekala po postopku, ki ga inštitut izvaja že 20 let: "Tokrat iščemo le moške, zdrave moške od 18 do 45 let, glede njihovega zdravstvenega stanja pa bodo odločali zdravniki. Vključitveni in izključitveni dejavniki so že znani in jih je določila strokovna komisija pri ESA, tako da bodo preiskovanci podobni v vseh treh laboratorijih," so pojasnili.

Vsem zainteresiranim bo raziskava predstavljena večkrat in zelo natančno, so zagotovili. Tisti, ki bodo izbrani, bodo prišli v Planico dva tedna pred začetkom raziskave, tam bodo živeli in v teh dveh tednih sodelovali pri različnih poskusih, da raziskovalci spoznajo delovanje njihovih mišic in srčno-žilnega sistema: "Raziskava, ki bo vključevala neaktivnost v kombinaciji s hipoksijo, bo trajala 60 dni, po tem času pa bodo vse poskuse ponovili. Dvakrat po 15 dni testiranj in 60 dni raziskave, skupno torej 90 dni njihovega sodelovanja," so našteli.

"Delavnik preiskovancev ne bo trajal osem ur na dan, ampak 24 ur na dan, zato je seveda prav, da dobijo povrnjene stroške za 24 ur na dan. Med samim poskusom in po koncu bodo preiskovanci deležni fizioterapije in rehabilitacije, potem pa bomo uredili tudi sodelovanje z vodeno vadbo in jih spremljali še na vsakih par mesecev do trenutka, ko se bodo vrnili nazaj na izhodiščno stanje. Takšna so tudi pričakovanja ESA, da preiskovance spremljamo še dve leti po koncu raziskav", je razložil vodja projekta, prof. dr. Igor Mekjavić.

"Res je, da bo raziskava obsežna in morda tudi nenavadna, a njeni izsledki bodo v pomoč ne samo astronavtom za potovanja v vesolje, ampak tudi ljudem na Zemlji," je dodal. Gre za projekt Evropske vesoljske agencije, ki njegovo izvedbo tudi financira.