13-letnik, ki je imel do 100 napadov na dan: naprava v možganih prinesla upanje

Oran ima sicer tudi avtizem in ADHD, vendar Justine pravi, da je epilepsija daleč največja ovira: "Imela sem precej bistrega triletnika in v nekaj mesecih po začetku napadov se je njegovo stanje hitro poslabšalo, izgubil je veliko spretnosti."

Napade epilepsije sprožijo nenormalni izbruhi električne aktivnosti v možganih. Naprava, ki oddaja stalen impulz toka, pa želi blokirati ali motiti nenormalne signale, poroča BBC.

Operacija, ki je trajala približno osem ur, je bila izvedena oktobra 2023. Ekipa, ki jo je vodil pediatrični nevrokirurg Martin Tisdall, je vstavila dve elektrodi globoko v Oranove možgane, dokler nista dosegli talamusa.

Konci so povezani z nevrostimulatorjem, 3,5x0,6 centimetra veliko napravo, ki je bila nameščena v dečkovo lobanjo na mestu, kjer so odstranili kost.

Globoka možganska stimulacija je bila že prej preizkušena za otroško epilepsijo, vendar so bili nevrostimulatorji nameščeni v prsni koš, z žicami, ki so potekale do možganov.

Martin Tisdall je za BBC dejal: "Upamo, da nam bo ta študija omogočila, da ugotovimo, ali je globoka možganska stimulacija učinkovito zdravljenje za to hudo vrsto epilepsije, prav tako pa preučuje novo vrsto naprave, ki je še posebej uporabna pri otrocih, ker vsadek je v lobanji in ne v prsih. Upamo, da bo to zmanjšalo morebitne zaplete." To vključuje zmanjšanje tveganja okužb po operaciji in okvaro naprave.