14-letnik odkril Applovo napako, ki je omogočala, da vam prisluškujejo

Vendar se pri nagradi zapleta, saj je Apple v sporočilu za javnost povedal, da za prijavo napak in pridobivanje nagrade obstajajo posebni kanali, a hkrati priznavajo, da vsakdanji ljudje za te kanale ne vedo. Thompson je za ameriške medije povedal, da bi bil vesel novega macBooka pro, iPhona X in airPodsa kot nagrado za odkrito napako.

CNN je zapisal, da so določeni uporabniki lahko tudi aktivirali kamero na telefonu, ki je bil povabljen v pogovor. Grant je povedal: "Ko smo nekajkrat preverili, da je dejansko napaka, sem obvestil mamo." 14-letnik se rad ukvarja s tehnologijo in telefoni in upa, da se bo Apple odzval. Ameriško podjetje namreč že od leta 2016 ponuja 175.000 evrov nagrade tistemu, ki odkrije napako na njihovih izdelkih.

Napaka deluje na iPhonih in iPadih, ki delujejo na iOS 12.1, in Applovih računalnikih, ki delujejo na operacijskem sistemu Mojave. Apple je potreboval teden dni po javnem odkritju napake, da je možnost skupinskega pogovora zamrznil in sporočil: "Zavedamo se napake in smo našli rešitev, ki bo pozneje ta teden dostopna prek posodobitve programske opreme."