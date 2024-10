14 zveznih držav toži TikTok zaradi povzročanja zasvojenosti pri mladih

Tožbe se nanašajo na različne elemente platforme TikTok, vključno z neskončnim kopičenjem vsebin, videoposnetki TikTok "izziv", ki včasih spodbujajo uporabnike k tveganemu vedenju, in nočnimi potisnimi obvestili, ki po mnenju tožnikov lahko motijo spanec otrok.

To so le zadnji v vrsti pravnih izzivov za TikTok, ki je v lasti kitajskega podjetja Bytedance. TikTok se bori tudi proti sprejetju zakona o prepovedi platforme na zvezni ravni v ZDA. Pravosodno ministrstvo ZDA ga namreč že toži zaradi domnevno nezakonitega zbiranja podatkov otrok.

V državi New York so junija sprejeli zakon, ki ureja algoritme družbenih omrežij in od njih zahteva, da uporabnikom, mlajšim od 18 let, vsebine prikazujejo v kronološkem vrstnem redu, zaradi česar bi morala platforma TikTok prenoviti svoje delovanje.

Prejšnji mesec je 42 držav obenem pozvalo zvezno vlado, naj zahteva oznake na aplikacijah družbenih omrežij, ki opozarjajo na njihovo morebitno škodljivost za mlade uporabnike.

"Odločno se ne strinjamo s temi trditvami. Ponosni smo na delo, ki smo ga opravili za zaščito najstnikov, in še naprej bomo posodabljali in izboljševali svoj izdelek. Zagotavljamo trdne varnostne ukrepe, proaktivno odstranjujemo sumljive mladoletne uporabnike, prostovoljno smo uvedli varnostne funkcije," se je na tožbo odzval tiskovni predstavnik TikToka Alex Haurek.

Tožba med drugim trdi, da skuša TikTok čim dlje zadržati mlade na platformi in da se zaveda škodljivih posledic za zdravje. Zanj so mlajši od 13 let najpomembnejša demografska skupina, čeprav platforma trdi, da lahko sodelujejo le starejši od 13 let, navaja tožba.

Tako imenovani lepotni filtri TikToka spodbujajo nezdrave in negativne primerjave ter težave s telesno podobo in s tem povezane duševne in telesne motnje, obenem pa postavljajo nemogoče standarde za najstnike. Izzivi na TikToku spodbujajo nevarno vedenje med najstniki in tožba navaja najstnika iz New Yorka, ki je umrl med izzivom vožnje na strehi podzemne železnice.

Tožba zahteva finančne sankcije za TikTok in vrnitev vseh dobičkov, ki jih je prejel iz oglasov, namenjenih najstnikom ali mladostnikom.