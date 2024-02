19 čarobnih kozmičnih spiral: bližnje galaksije skozi Webbovove 'oči'

OGLAS

Niz 19 fotografij, ki očarajo s spektakularnimi galaksijami, ki jih je v svoj objektiv ujel Nasin teleskop James Webb. 19 spiralnih galaksij, ki prikazujejo zvezde, plin in prah. Te Webbove fotografije so del velikega, dolgotrajnega projekta, programa Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS (PHANGS).

19 spektakularnih spiralnih galaksij FOTO: NASA icon-expand

Pred Webbovimi podobami je imel sicer program PHANGS že številne podatke, ki jih je zajel Webbov predhodnik, Nasin vesoljski teleskop Hubble. A novi teleskop je zdaj zbral še veliko več novih koščkov te vesoljske sestavljanke. Zgodba o nastajanju zvezd "Webbove nove fotografije so izjemne," je povedala Janice Lee, projektna znanstvenica za strateške pobude na Znanstvenem inštitutu za vesoljski teleskop v Baltimoru. "Počutim se, kot da naša ekipa zaradi vseh teh podrobnosti na fotografijah ne more niti zadihati, seveda v pozitivnem smislu," pa je dejal podoktorski raziskovalec na Univerzi v Oxfordu v Združenem kraljestvu Thomas Williams.

Spiralna galaksija NGC 628 (zgoraj Webbova fotografija, spodaj Hubblova) icon-picture-layer-2 1 / 11

Astronomi so navdušeni nad podrobnostmi slik, kar jim omogoča boljše razumevanje cikla nastanka zvezd. Webbova bližnja infrardeča kamera NIRCam je na teh fotografijah zajela na milijone zvezd, ki se lesketajo v modrih odtenkih.

Še več fotografij dostopnih na spletni strani: https://webbtelescope.org/images

Podatki srednjevalovne infrardeče kamere MIRI poudarjajo žareč prah, osvetlijo pa tudi zvezde, ki še niso popolnoma oblikovane ter so zato še vedno obdane s plinom in prahom. "Tu lahko najdemo najnovejše, najbolj masivne zvezde v galaksijah," pravi profesor fizike na univerzi Alberta v kanadskem Edmontonu Erik Rosolowsky. 'Okna' v kozmični prašni zavesi in rožnato-rdeča jedra Znanstvenike ob tem navdušujejo tudi luknje v kozmični prašni zavesi. "Morda jih je ustvarila ena ali več zvezd, ki so eksplodirale, s tem pa ustvarile velikanske luknje," razmišlja profesor astronomije na Ohio State University v Columbusu Adam Leroy. V rdečo in oranžno barvo so obarvana območja plina. Študija plinskih struktur bo zagotovila ključne vpoglede v to, kako galaksije "gradijo, vzdržujejo in ustavijo nastajanje zvezd".

Spiralna galaksija NGC 1300 je oddaljena 69 milijonov svetlobnih let. icon-picture-layer-2 1 / 10