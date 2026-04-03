Ko je vesolje poletela zgodovinska raketa, je on mirno spal

Kaj so slovenski sistemi sporočali, zakaj je Nasa za meritve prvega poleta proti Luni po več kot 50 leti izbrala prav trboveljski Dewesoft, ki sodeluje pri novem pisanju zgodovine poletov na Luno, je v oddaji 24UR ZVEČER razložil soustanovitelj podjetja Jure Knez .

"Naši inštrumenti, ki so na strelišču in ki dekodirajo podatke iz rakete, so bili pripravljeni na to nalogo že kar nekaj let nazaj. Tam okoli pet let nazaj smo v bistvu zaključili z razvojem. Od takrat naprej je to v redni produkciji. Tako da ni tistega, da bi včeraj panično klicali, da nekaj ne dela," je pojasnil, zakaj je v noči na četrtek, ko je marsikdo bedel in spremljal izstrelitev, sam mirno spal.

"Ko raketa pošilja podatke na Zemljo, se ti dekodirajo s pomočjo Dewesoft programske opreme v Launch Control centru. To smo delali že v času Space Shuttla in v bistvu je to ena izmed redkih stvari, ki je preživela dobo Space Shuttla in je bila prenešena na program Artemis," se je pohvalil. "Potem pa je tudi vozilo, ki pripelje Artemis na izstrelišče, opremljeno z našimi inštrumenti. To vozilo je staro, še iz časov Apolla," je dodal. A tu se seznam Dewesoftove opreme, brez katere ne bi spremljali veličastne izstrelitve, ne konča. "No, pa tudi izstrelišče – rampa, ki pa je popolnoma nova – je res popolnoma opremljena z našimi inštrumenti, ki merijo vibracije, deformacije, temperaturo izpuha in tako naprej," je našteval Knez.

Podatki, ki jih zberejo, služijo za to, da inženirji vedo, da ne gre nič narobe.

Kako se je začelo sodelovanje Dewesofta in Nase, koliko dolgih let že traja in s kom še sodelujejo