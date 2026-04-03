Znanost in tehnologija

Ko je vesolje poletela zgodovinska raketa, je on mirno spal

Ljubljana, 03. 04. 2026 06.00 pred 25 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
24UR ZVEČER D.L.
Izstrelitev rakete Artemis 2

Po več kot pol stoletja ljudje spet potujejo proti Luno, tokrat tudi s pomočjo slovenske tehnologije. Izstrelitev rakete Artemis 2 je v živo spremljalo več kot 400.000 ljudi, na njej pa so štirje astronavti, ki utirajo pot raziskovalcem, saj naj bi Artemis 4 predvidoma že čez dve leti spet ponesel astronavte na lunino površje. Svoj prispevek k izstrelitvi pa je dalo tudi slovensko podjetje Dewsoft, saj so ob tem uporabljali njihove merilne sisteme.

  Iz 24UR ZVEČER: Jure Knez iz Dewesofta o izstrelitvi v vesolje z njihovimi sistemi
Kaj so slovenski sistemi sporočali, zakaj je Nasa za meritve prvega poleta proti Luni po več kot 50 leti izbrala prav trboveljski Dewesoft, ki sodeluje pri novem pisanju zgodovine poletov na Luno, je v oddaji 24UR ZVEČER razložil soustanovitelj podjetja Jure Knez

"Naši inštrumenti, ki so na strelišču in ki dekodirajo podatke iz rakete, so bili pripravljeni na to nalogo že kar nekaj let nazaj. Tam okoli pet let nazaj smo v bistvu zaključili z razvojem. Od takrat naprej je to v redni produkciji. Tako da ni tistega, da bi včeraj panično klicali, da nekaj ne dela," je pojasnil, zakaj je v noči na četrtek, ko je marsikdo bedel in spremljal izstrelitev, sam mirno spal. 

"Ko raketa pošilja podatke na Zemljo, se ti dekodirajo s pomočjo Dewesoft programske opreme v Launch Control centru. To smo delali že v času Space Shuttla in v bistvu je to ena izmed redkih stvari, ki je preživela dobo Space Shuttla in je bila prenešena na program Artemis," se je pohvalil. "Potem pa je tudi vozilo, ki pripelje Artemis na izstrelišče, opremljeno z našimi inštrumenti. To vozilo je staro, še iz časov Apolla," je dodal. A tu se seznam Dewesoftove opreme, brez katere ne bi spremljali veličastne izstrelitve, ne konča. "No, pa tudi izstrelišče – rampa, ki pa je popolnoma nova – je res popolnoma opremljena z našimi inštrumenti, ki merijo vibracije, deformacije, temperaturo izpuha in tako naprej," je našteval Knez.

Podatki, ki jih zberejo, služijo za to, da inženirji vedo, da ne gre nič narobe. 

Kako se je začelo sodelovanje Dewesofta in Nase, koliko dolgih let že traja in s kom še sodelujejo, pa v priloženem videu. 

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

?auž
03. 04. 2026 08.54
Jaz sem tudi mirno spal...
abmam
03. 04. 2026 08.45
Tresla se je gora, rodila se je miš. Po 50 letih, ko so ljudje že bili na Luni, pa to res ne more biti ne vem kakšen podvig.
