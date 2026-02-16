200-krat močnejši od morfija: 'Žabji' strup, ki je pokončal Navalnega

V vzorcih iz telesa Navalnega so našli sledi epibatidina, kar je zelo verjetno povzročilo njegovo smrt v sibirski kazenski koloniji pred dvema letoma, je sporočilo britansko zunanje ministrstvo. Kot menijo, je imela le ruska država sredstva, motiv in priložnost za uporabo tega smrtonosnega toksina. Kremelj je navedbe sicer zavrnil, vseskozi trdi, da je Navalni umrl zaradi naravnih vzrokov.

Epibatidin je naravni nevrotoksin, izoliran iz kože ekvadorske strupene žabe, je za BBC pojasnila toksikologinja Jill Johnson . Gre za strup, ki je 200-krat močnejši od morfija. Epibatidin lahko naravno najdemo v strupenih žabah v divjini Južne Amerike iz rodu Epipedobates, proizvaja pa se tudi v laboratoriju. Strupene žabe v ujetništvu pa tega toksina ne proizvajajo, v Rusiji ga zato ni mogoče najti 'naravno'.

Epibatidin je izjemno redek in ga najdemo le na enem geografskem območju ter le v sledovih, je izpostavila Johnsonova. Žaba, ki naj bi proizvedla usodni strup, naj bi bila endemična za Ekvador in Peru. Žabe proizvajajo kemikalijo z uživanjem prave hrane, da proizvedejo alkaloide – vrsto organske spojine – ki proizvajajo epibatidin in se kopičijo v njihovi koži. Če se žabina prehrana spremeni, se bodo njene zaloge epibatidina izčrpale. "Najti divjo žabo na pravem mestu, ki je jedla točno tisto hrano, ki je potrebna za proizvodnjo pravih alkaloidov, je skoraj nemogoče," izpostavlja Johnsonova. To je neverjetno redka metoda zastrupitve ljudi, poudarja.

Čeprav je bil epibatidin raziskan kot zdravilo proti bolečinam in za lajšanje bolečih vnetnih pljučnih stanj, se zaradi toksičnosti ne uporablja klinično.