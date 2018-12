24ur.com najboljši novičarski portal v regiji

24ur.com je zadostil kriterijem v treh kategorijah

Člani žirije so trideset portalov ocenjevali v treh kategorijah z ocenami od 1 do 10 (vsak portal je tako lahko pridobil 30 točk); šteli so originalnost in stil pisanja, izgled portala, fotografije, prikaz video vsebin, uporabniška izkušnja ter novinarska profesionalnost in etični kodeks.

"Veseli smo, da je delo naše ekipe prepoznano tudi zunaj meja Slovenije. Ker vemo, koliko obrtnega truda, vztrajnosti in izkušenj na 24ur.com vložimo v vsako zgodbo, smo pričakovali, da bo to prepoznala tudi strokovna žirija. Še posebej smo počaščeni nad izredno velikim odstotkom glasov uporabnikov za našo spletno stran in nad polnim izkupičkom točk. Veseli smo, da smo se na vrhu znašli vsi najpomembnejši portali v Sloveniji, vsem sodelujočim pa čestitam za uvrstitev in trdo delo," ob tem dodaja odgovorni urednik spletne strani 24ur.com Jure Tepina.

In kako je potekalo glasovanje?

Rezultati prvega natečaja portala Media Daily so v petdesetih odstotkih sestavljali glasovi 11-članske žirije medijskih strokovnjakov iz regije in v petdesetih odstotkih bralk in bralcev, ki so z glasovanjem določili, kateri portal je v celotni regiji vodilen.

Ko so vsi člani žirije podali svoje ocene, so se te za posamezen portal seštele in ob skupnih ocenah se je tako določil vrstni red. Portal z najvišjimi ocenami žirije je dobil trideset točk, najnižje ocenjen pa po eno točko.