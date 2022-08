Do 25 tisoč evrov 'raziskovalcem', ki jim bo uspelo vdreti v Starlink

Woutersov napad so v podjetju označili za "tehnološko impresivnega" in dodali, da njegov vdor ni vplival na uporabnikovo izkušnjo niti ne na delovanje Starlinkovih satelitov, poroča Insider.

Zdaj v podjetju SpaceX vabijo "vse odgovorne raziskovalce" da posnemajo Woutersa. S temi namernimi hekerskimi napadi želijo povečati varnost satelitskega sistema - z vsako odkrito ranljivostjo bodo namreč lahko naredili izboljšave v sistemu.

V podjetju so sicer raziskovalci stalno na preži za možnimi napakami, zato najnovejša akcija ne preseneča. "Dovolimo in vabimo vse odgovorne varnostne raziskovalce, da naredijo lastni varnosti test. Če bodo odkrili kakršnokoli napako bodo za to nagrajeni," so zapisali.

Denarno nagrado v viši med slabimi 100 evri in slabimi 25 tisoč evri bodo tako dobili vsi raziskovalci, ki bodo v sistemu odkrili kakšno napako oziroma možno ranljivost, pri čemer pa ne smejo zmotiti delovanja omrežja. Do sedaj se je akcije lotilo 32 računalniških strokovnjakov, povprečna nagrada za odkrivanje računalniških hroščev pa je bila okoli 970 evrov, so pojasnili v podjetju.