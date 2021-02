29-letnica, ki je pri desetih premagala raka, bo poletela v vesolje

Hayley Arceneaux iz Memphisa je zaposlena kot pomočnica zdravnika v otroški bolnišnici St. Jude Children's Research hospital, kjer je bila nekoč tudi sama pacientka. Pri desetih letih so ji namreč v tej bolnišnici koleno nadomestili s protezo, saj je imela kostnega raka. Čeprav še vedno šepa in ima težave z bolečinami v nogi, je dobila zdravniško potrdilo za polet v vesolje s podjetjem SpaceX Elona Muska. Na krovu bo kot del zdravstvenega osebja.

"Moja bitka z rakom me je res pripravila na potovanje v vesolje. Utrdila me je, naučila pa me je tudi, da pričakujem nepričakovano in se prepustim," je dejala Hayler, ki želi svojim mladim pacientom, ki se borijo z rakom, in tistim, ki so ga že premagali, pokazati, da niti zvezde niso več meja.

Pridružila se bo poslovnežu in milijarderju Jaredu Isaacmanu, ki je kupil vstopnico za pot v vesolje. Ta naj bi se zgodila nekje med septembrom in decembrom letos, po poročanju New York Timesa oktobra. Isaacman, tudi sam pilot in lastnik okoli 70 lovskih letal, bo postal prvi civilist med astronavti, zakupil pa je vse štiri sedeže v kapsuli.