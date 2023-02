3. februarja napovedal uničujoč potres: kritična planetarna geometrija

Pred tremi dnevi je namreč Frank Hoogerbeets , raziskovalec pri Solar System Geometry Survey (SSGEOS), ki preučuje seizmično aktivnost, napovedal, da bo prej ali slej prišlo do potresa z magnitudo 7,5 v regiji, ki jo je zdaj dejansko prizadel potres. Toda večina napovedi ni verjela, označili so ga za psevdoznanstvenika in podvomili v njegove prejšnje napovedi.

Hoogerbeets je izrazil žalost, da se je njegova napoved uresničila. "Srčno podpiram vse, ki jih je prizadel močan potres v osrednji Turčiji. Kot sem že omenil, bi se to prej ali slej zgodilo v tej regiji, podobno kot leta 115 in 526. Pred temi potresi je vedno kritična planetarna geometrija, kot smo ji bili priča od 4. do 5. februarja."

Po potresu do številnih poškodovanih in ujetih pod ruševinami še niso uspeli priti, število mrtvih pa vztrajno narašča.

Je potres mogoče napovedati?

Obstaja veliko teorij, ki trdijo, da je potrese mogoče predvideti vnaprej, vendar znanost pravi drugače. Potresi so po svoji naravi nenadni pojavi in jih je težko napovedati z natančnim časovnim razponom. Da bi zmanjšali škodo zaradi potresov, pa znanstveniki že leta razvijajo tehnike za analizo potresov.

S kartiranjem nevarnosti in drugimi metodami lahko znanstveniki samo napovejo verjetnost potresa velikega obsega in precej dobro določijo njegov potencialni epicenter. Ne morejo pa dati natančnega časovnega okvira.

Kot piše TRT, nekateri sicer trdijo, da lahko napovejo potrese, vendar temu pravzaprav ni tako. "Potres je del znanstvenega procesa in napoved mora vključevati datum in čas, lokacijo in magnitudo. Nima nobene zveze z oblaki, telesnimi bolečinami ali polži," opozarjajo. Obstajajo namreč posamezniki, ki trdijo, da lahko napovedo potres na podlagi izjemno nenavadnih metod.

Strokovnjaki pravijo, da so neznanstvene napovedi tako splošne, da ustrezajo vsakemu prihajajočemu potresu, zato se občasno lahko uresničijo.

Dodajajo pa tudi, da so nepremišljene napovedi nevarne. Eden takšnih primerov se je zgodil, ko je samooklicani klimatolog napačno napovedal, da se pričakuje, da bo močan potres prizadel regijo St. Louis - 3. decembra 1990. To je sprožilo paniko in vodilo v veliko nakupovanje nujnih zalog.

Vseeno se mnogi trudijo najti način, kako napovedati potres. Med pogoste podlage za napovedi sodijo naraščajoče ravni radona v bližnji vodi, nenavadno vedenje živali ter naraščajoče magnitude šibkejših potresov na območju, do mere, ko se pojavi sunek, za katerega sumijo, da morda napoveduje kaj večjega.

Pred nekaj desetletji so bili na Kitajskem za napovedovanje prihodnjih potresov uporabljeni seizmični podatki, zbrani iz potresov majhne magnitude in nenavadnega vedenja živali. Ko se je "glavni potres" res zgodil 4. februarja 1975 in na severovzhodu Kitajske povzročil obsežno opustošenje, so se mnogi rešili, ker so iz previdnosti spali na prostem. A strokovnjaki opozarjajo, da večina potresov žal nima predhodnih dogodkov. Zato tudi ni bilo nobenih opozoril pred velikim potresom leta 2008, ki je na Kitajskem ubil na tisoče ljudi.