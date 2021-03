300 tisočakov za osebnega robokuharja

Kolikokrat ste si v zadnjem letu zaželeli, da bi se lahko zvečer usedli s kozarcem vina v roki ter bi večerjo namesto vas pripravil kuhar. Kot v restavraciji. Zdaj se vam lahko želja uresniči, in to kar v udobju in varnosti vašega doma. Po zaslugi britanskih in ruskih inženirjev. Ti so namreč razvili robotsko kuhinjo, ki vam skuha večerjo čisto sama. Vi samo izberete recept, ga vtipkate v računalnik in počakate. Posebne robotske roke si poiščejo vse - od posode do moke in soli, mešajo, kuhajo, in na koncu tudi vse počistijo. Se sliši prelepo, da bi bilo res? Verjetno da, saj je treba za osebnega robokuharja odšteti skoraj 300 tisočakov.

