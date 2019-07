33.000 let star umor: moški utrpel dva močnejša udarca v glavo

33.000 let star umor je končno razrešen. Paleolitski človek, čigar ostanke so našli v jami na območju Transilvanije, je bil s palico pretepen do smrti, so potrdile analize lobanje.

Moški je prejel dva močnejša zaporedna udarca v glavo. Po mnenju raziskovalcev je bil obrnjen proti svojemu morilcu, ko je zaradi udarcev padel na tla. Njegov morilec je bil verjetno levičar, udaril pa ga je s "palici podobnim objektom", so mednarodni raziskovalci, pod okriljem Univerze Tubingen v Nemčiji, zapisali v razpravi, objavljeni v časopisu Plos One, ki jo povzema Independent. S tem naj bi dokončno končali razpravo o vzroku smrti paleolitskega človeka, znanega pod imenomCioclovina calvaria, za kar se je skozi leta pojavilo več teorij. "Obseg poškodb, ki jih je utrpel, je vodil v njegovo smrt. Kako ali zakaj se je to zgodilo, pa lahko zgolj ugibamo," pravi ena od raziskovalk Katerina Harvati. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Lobanjo so rudarji našli v jami Pestera Cioclovina na ozemlju Romunije leta 1941. Ob tem so odkrili še nekaj kamnitih orodij in fosilnih ostankov jamskega medveda. Preostalega dela telesa umorjenega moškega nikoli niso našli. "Rezultati naše študije potrjujejo, da zlomi Cioclovine predstavljajo neovrgljive dokaze o nasilju z usodnimi posledicami med zgodnjimi paleolitskimi prebivalci Evrope," so še zapisali raziskovalci. Prav tako domnevajo, da so bile poškodbe storjene namerno. Umorjeni bi lahko utrpel poškodbe tudi drugje po telesu, a tega ne morejo potrditi, saj preostalih delov niso našli.