35 dni ležanja v imenu znanosti: izkušnja takrat 29-letnega Jurija Bizjaka

Ko je IJS objavil, da bo jeseni potekala fiziološka raziskava, ki vključuje tudi dolgo, 60-dnevno ležanje v postelji, se je na oglas v zgolj treh dneh prijavilo več kot 200 moških. Zanimanje je veliko, saj je – vsaj na prvi pogled – obljubljeno plačilo za 'zgolj mirovanje' zelo mamljivo, a se mnogi niti ne zavedajo, v kaj se spuščajo. Kako je sodelovati v takšni raziskavi, kakšne so prijetne in neprijetne strani takšnega znanstvenega poskusa, smo se pogovarjali z Jurijem Bizjakom, ki je leta 2007 v zelo podobni raziskavi kar 35 dni miroval v postelji.

Pred dvema tednoma se je na družbenih omrežjih pojavil oglas, ki je k sodelovanju vabil prostovoljce, ki bi bili pripravljeni 60 dni mirovati v postelji. Kmalu se je izkazalo, da gre za tako imenovano 'bed rest' raziskavo, ko morajo prostovoljci v določenem obdobju ves čas ležati. Evropska vesoljska agencija tovrstne raziskave izvaja že vse od leta 2001. Tudi pri nas je podoben poskus že potekal, a je bilo obdobje mirovanja krajše, glavnina raziskav pa je potekala v Valdoltri. Tokrat pa bo Institut Jožef Stefan, pod okriljem katerega bo potekala jesenska raziskava, poskus izvajal v posebnem Laboratorij za gravitacijsko fiziologijo v Planici, kjer imajo t. i. človeško centrifugo.

Raziskava bo potekala od septembra do decembra 2023. K sodelovanju vabijo moške, stare od 18 do 45 let, težke do 95 kilogramov in v dobrem zdravstvenem stanju. Plačilo, ki ga prostovoljcem ponujajo, znaša 12.000 evrov bruto. Namen raziskave je najti čim boljši način, kako preprečiti izgubo mišične in kostne mase ter še vse ostale zdravstvene težave, ki prizadenejo astronavte med daljšim bivanjem v vesolju, ko so izpostavljeni breztežnosti, ki negativno vpliva na večino telesnih funkcij. V tokratnih raziskavah bodo ovrednotili, kakšen je vpliv posebnih človeških centrifug, v katerih s pomočjo vrtenja dosegajo 'zemeljsko' težnost 1G, saj upajo, da bodo te pomembno izboljšale bivanje astronavtov v vesolju. Leta 2007 je podobna raziskava potekala v bolnišnici Valdoltra, tudi takrat pod okriljem IJS in s ciljem ovrednotiti vpliv simuliranega breztežnostnega stanja na različne človeške fiziološke sisteme, le da takrat še ni bilo laboratorija s človeško centrifugo, prav tako je bilo obdobje mirovanja 'zgolj' 35 dni. Je pa bilo takrat v projekt prav tako vključenih 10 preiskovancev, na katerih so v času raziskave izvajali različne teste. In eden izmed njih je bil tudi naš sogovornik Jurij Bizjak, ki je z nami delil svoje izkušnje. Za kakšno raziskavo je šlo v vašem primeru? Cilj projekta, ki je potekal pod vodstvom in koordinacijo Inštituta za kineziološke raziskave, Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane, je bilo ovrednotiti vpliv simuliranega breztežnostnega stanja na različne človeške fiziološke sisteme. Raziskava se je odvijala leta 2007, večji del v Valdoltri, posamezna testiranja pa na Institutu Jožef Stefan v Ljubljani.

icon-expand Jurij Bizjak med raziskavo leta 2007, v okviru katere je kar 35 dni v kosu preživel v postelji, hkrati pa izvajal različne vaje in bil podvržen različnim testiranjem. FOTO: Osebni arhiv Jurij Bizjak

Jesenska raziskava bo predvsem daljša, pa tudi nekoliko zahtevnejša, saj bodo prostovoljci morali 60 dni ležati v postelji z naklonom ležišča šest stopinj, pri čemer bodo nagnjeni z glavo navzdol. Gre za položaj, ki posnema stanje astronavtov v vesolju in breztežnostnem prostoru. Prostovoljci (predvidoma jih bo 12) bodo razdeljeni v tri manjše skupine. Ena bo kontrolna, torej bodo udeleženci 60 dni samo mirovali, druga bo 60 dni mirovala in zraven izvajala posebno vibracijsko vadbo, tretja pa bo počela enako kot druga, le da se bo vrtela v človeški centrifugi.

Koliko vas je bilo vključenih v raziskavo? Glavna naloga 10 preiskovancev, kolikor nas je takrat sodelovalo v raziskavi, je bila 35-dnevno mirovanje v postelji, kar je predstavljalo prej omenjeno simulirano breztežnostno stanje. Pred, med in po mirovanju smo bili podvrženi najrazličnejšim testiranjem – testom v dekompresijski komori, elektičnemu simuliranju mišic, merjenju sestave in gostote kosti, vožnji sobnega kolesa pod različnimi obremenitvami, testiranju odriva na posebnih saneh, namakanju nog v ledeni vodi in biopsiji stegenske mišice. Za suhoparnimi opisi vaj se seveda skrivajo bolj kompleksne raziskave, saj smo bili pri vseh preiskavah povezani z vsemi mogočimi žicami in priklopljeni na razne naprave, ki so merile potrebne parametre. Mirovanje ni bilo mišljeno kot strogo mirovanje, saj smo se v postelji lahko obračali vse naokrog, tudi noge je bilo dovoljeno pokrčiti, vendar ne pri ležanju na hrbtu. Položaj takratnega ležanja je bil horizontalen, torej brez nagiba, kar je z nekoliko dvignjeno glavo omogočalo tudi nemoteno branje in delo na računalniku. Koliko ste bili takrat stari? Takrat sem bil star 29 let in sem bil najstarejši med udeleženci. Kako ste izvedeli za raziskavo in zakaj ste se odločili za sodelovanje? Za raziskavo sem izvedel prek spleta, za sodelovanje pa sem se odločil zaradi veliko prostega časa in precej prazne denarnice. Leto prej sem namreč zaključil s študijem in sem bil v fazi iskanja prve zaposlitve, tako da je bilo za takšno avanturo tako rekoč idealno obdobje. Kaj so si o vašem sodelovanju mislili vaša družina in vaši bližnji? Družina in ožja družba sta me pri odločitvi podpirali, v širši pa se je našlo tudi nekaj vsevedcev, ki so zatrjevali, da prodajam svoje zdravje, da po eksperimentu nikdar ne bom več normalno hodil itd. Sam tovrstnih pomislekov niti za trenutek nisem imel, kar se je po koncu raziskave izkazalo kot pravilno. Ko ste bili izbrani, kako ste se počutili? Vas je bilo česa strah? Počutil sem se še bolj zvedavega kot prej, saj gre za raziskavo, ki si ji bržkone lahko priča le enkrat v življenju. Strahu nisem občutil, ekipi strokovnjakov sem popolnoma zaupal.

icon-expand FOTO: Osebni arhiv Jurij Bizjak icon-chevron-left icon-chevron-right

Kako je potekal vaš običajen dan med preiskavo? Običajen dan med mirovanjem je potekal dokaj rutinsko: ob 7. uri zjutraj je potekalo merjenje temperature in pritiska, oddaja urina in vzorca sline, vsakih nekaj dni pa tudi krvi in šopka las. Temu je sledil zajtrk in nato jutranja higiena, seveda v ležečem položaju. Do kosila, ko je bilo še nekaj jutranjega hladu, smo se pogosto pustili zapeljati na teraso, kjer smo bodisi prebirali dnevno časopisje bodisi prisluhnili le valovanju bližnjega morja. Sem in tja smo sicer v malce hendikepiranem položaju odigrali tudi kakšno namizno igro in hkrati jezili študente, ki so nam služili kot pomočniki za vse naše želje. Po tem se je že bližal čas za kosilo, ki mu je sledil prosti čas za dremež, obiske, igranje iger ali ogled filma na računalniku. Proti pričakovanjem je popoldanski čas minil dokaj hitro, tudi želodček je že malce zakrulil, zato je bila bližajoča se večerja kar dobrodošla. Po obedu smo si kot zajčki v reklami kmalu umili zobe, švignili pod odejo in se s slušalkami na glavi zazibali v zaslužen spanec.

icon-expand Sodelujoči so imeli takrat možnost, da odigrajo tudi kakšno družabno igro. FOTO: Osebni arhiv Jurij Bizjak

Rutino so vsakih nekaj dni presekale tudi preiskave, ki so bile predvidene za čas, ko smo bili v ležečem položaju, dogodek v mestu Gogi pa je zagotovo predstavljala vožnja z vojaškim reševalnim vozilom v Ljubljano, sicer ne na sproščen izlet v Tivoli, ampak na ponovno testiranje v komoro na IJS. Prav tako je bilo na nekaj dni poskrbljeno za masažo in fizioterapijo, saj je bilo treba nekoliko raztegniti zakrčene dele telesa in pregnesti poležano kožo. Na dotike nežnih ženskih rok smo komajda čakali in se jih vedno znova razveselili. Kaj vam je bilo najtežje? Za razliko od dotikov iz prejšnjega odgovora je bilo meni osebno najbolj neprijetno neprestano dotikanje vseh možnih oseb, saj je bilo ob vsakem testiranju na moje telo treba pritrditi nešteto elektrod, obližev, nastavkov, cevk, trakov in drugih rekvizitov. Čez čas se tega navadiš, vzameš v zakup in se zaveš, da si s tem namenom tam. Tudi horizontalnega stranišča in tuša, ki v tem primeru predstavlja eno in isto stvar, se navadiš, saj druge izbire nimaš. Kakšni so bili odnosi med sodelujočimi in osebjem? Odnosi med preiskovanci in osebjem so bili res odlični. Zaželeno je bilo tudi, da o samih preiskavah čim več sprašujemo, odgovore na vse smo dobili brez kakršnih koli zadržkov. Tudi prisotnost mojega fotoaparata med preiskavami ni nikogar motila, blog, kjer sem sproti beležil dogajanje, je znotraj ekipe postal prava uspešnica. Z medsebojnimi pogovori smo si izmenjevali informacije, kako je kdo doživel kakšen preizkus, ali je nemara kaj bolelo, koliko časa kaj traja, ali je ob poskusu morda prisotna kakšna čedna študentka in podobno. Ste med raziskavo imeli kakšno krizo ali želeli predčasno zaključiti raziskavo? Resne krize res nisem doživel, sem in tja pa so razumljivo nastopili trenutki, ko ti mirovanje preseda in ti misli okupira pohajkovanje po hribih, obisk koncerta ali večerno posedanje na pijači. O odstopu nisem razmišljal, tudi morebitne posledice v tem primeru mi niso znane. Kako ste si lajšali dneve med ležanjem? Z glasbo, s filmi, pogovori s prijatelji, z branjem knjig ali s čim drugim? Z vsem naštetim, tudi obiski so bili vsak dan dovoljeni. Pri obiskih so bili predvsem zanimivi odzivi, saj so bili ob prvem vstopu v sobo njihovi obrazi precej mrki in tudi obnašanje v začetnih trenutkih malček zadržano, češ tako nekako se spodobi obnašati na obisku v bolnišnici. Šele na moje pojasnilo, da sem zdrav kot dren in nisem v bolnišnici zaradi poškodbe ali bolezni, so se bolj razvedrili in je vzdušje postalo bolj prešerno. Z ustvarjanjem bloga sem si sam skrajšal marsikatero urico, saj je urejanje fotografij, pisanje in montaža posnetkov terjalo kar nekaj časa. Zagon mi je dal tudi dober odziv tako med ekipo kot tudi med nekoliko širšim krogom bralcev. Za krajšanje časa pa smo včasih izbrali tudi kakšno bolj bizarno idejo. Ena teh je bila npr. medcimrsko tekmovanje, kdo bo nalulal večjo količino. Nacejanje z vodo in čajem je dalo končni rezultat dobrih 11 litrov v enem dnevu, čemur je sledil komentar italijanskega doktorja Giancarla: "Do it twice, your kidney down!"

icon-expand Prednost tega, da je raziskava potekala v Valdoltri, je bilo jutranje uživanje na terasi ob prebiranju novic in poslušanju valovanja morja. FOTO: Osebni arhiv Jurij Bizjak