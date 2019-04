360-stopinjski pogled na sončni mrk z roba vesolja

Snemalna ekipa se je med drugim odločila, da bi posnela sončni mrk, ki je bil leta 2017 v ZDA. Dodali pa so še nekaj posebnega, saj so na balon namestili šest kamer, ki so poletele do višine 50.000 metrov, ki sicer še ni uradno pravo vesolje, saj se to začne na 100.000 metrov višine, a je dovolj visoko, da je vpliv atmosfere zanemarljiv in zaobljenost Zemlje očitna. V spodnjem posnetku si tako lahko pogledate zgodbo leta, vidite, kako senca pada na Zemljo, in tudi, kako se postopno umika. Posnetek, ki ga ne smete zamuditi.