40 delovnih mest, ki jih najbolj ogroža umetna inteligenca

Podjetje Microsoft je objavilo podrobno študijo o tem, katerih 40 poklicev je najbolj ogroženih zaradi umetne inteligence, ki bi nekoč lahko nadomestila ljudi. Visoko na seznamu so zgodovinarji, prevajalci in prodajni zastopniki, celo učitelji. Na drugi strani pa študija izpostavlja tudi delovna mesta, kjer je vpliv umetne inteligence minimalen. To so predvsem poklici, kjer prevladujejo ročne veščine in človeški stik.

Microsoftov seznam 40 delovnih mest z visoko stopnjo prepletanja z umetno inteligenco postaja viralen. Avtorji opozarjajo, da izpostavlja poklice, ki so "najbolj ogroženi", pri čemer so visoko na seznamu zgodovinarji, prevajalci in prodajni zastopniki. Čeprav Microsoft miri, da visoka ogroženost ne pomeni samodejno, da bo umetna inteligenca uničila ta delovna mesta, pa nekateri delodajalci začasno že ustavljajo zaposlovanja in odpuščanja, da bi naredili prostor za večjo produktivnost. Podjetje Amazon, na primer, je javno že napovedalo zmanjšanje števila zaposlenih zaradi vpliva umetne inteligence. Microsoft naj bi letos zaradi uporabe umetne inteligence in dajanja prednosti njeni rasti pred drugimi deli poslovanja odpustil več kot 15.000 ljudi.

Umetna inteligenca ogroža delovna mesta – nekatera so bolj ogrožena, druga manj. FOTO: Shutterstock icon-expand

Če lahko umetna inteligenca enega posameznika v podjetju naredi bolj produktivnega in potencialno opravlja delo dveh ljudi, potem lahko upraviči odpravo delovnih mest. Zaenkrat tudi ni dokazov, da bi umetna inteligenca privedla do ustvarjanja delovnih mest, če sploh kakšnih, od spodaj naštetih poklicev. Ravno nasprotno, nekdanji izvršni direktor Microsofta Bill Gates je sam opozoril na to, kako bo umetna inteligenca uničila delovna mesta. Študija o delovnih mestih, ki jih ogroža umetna inteligenca, temelji na podatkih več kot 200.000 uporabnikov, ki so v poslovnih procesih uporabljali orodje Copilot in druga generativna orodja umetne inteligence, ter izpostavlja dejstvo, da umetna inteligenca že danes vpliva na delovno silo. Analiza presega zgolj ugibanja in ponuja uporabne vpoglede v to, kje je tveganje za izgubo delovnih mest največje in kje delovna mesta ostajajo relativno varna.

Kriteriji za razvrščanje

Microsoft je ranljivost delovnih mest opredelil na podlagi: - usklajenosti nalog z generativnimi zmogljivostmi umetne inteligence, - pogostosti uporabe orodij umetne inteligence v vsakodnevnem delovnem procesu, - narave komunikacijsko zahtevnih funkcij v primerjavi s fizičnimi/ročnimi delovnimi funkcijami. Vsak poklic je prejel "oceno uporabnosti", ki odraža, kako pogosto so bila orodja umetne inteligence uporabljena za pomoč pri osnovnih delovnih nalogah ali njihovo avtomatizacijo. Delovna mesta z visoko frekvenco ustvarjanja dokumentov, sestavljanja e-pošte, kodiranja ali prevajanja so zabeležila povečano izpostavljenost umetni inteligenci. Medtem so delovna mesta, ki so odvisna od spretnosti, senzoričnih povratnih informacij in prisotnosti ljudi v realnem času, pokazala odpornost.

Podjetje Amazon je javno že napovedalo zmanjšanje števila zaposlenih zaradi vpliva umetne inteligence. FOTO: Shutterstock icon-expand

Delovna mesta z najvišjim tveganjem

- tolmači in prevajalci,

- zgodovinarji in geografi,

- matematiki,

- analitiki tržnih raziskav,

- knjižničarji,

- arhivarji,

- prodajni zastopniki storitev,

- pisatelji, uredniki, avtorji,

- lektorji in urejevalci tekstov,

- politologi,

- analitiki, poročevalci, novinarji,

- potovalni agenti in prodajalci vstopnic, vozovnic,

- telemarketerji in operaterji telefonskih central,

- pisci govorov,

- učitelji poslovnih ved, ekonomije,

- spletni razvijalci,

- analitiki za upravljanje s tveganji,

- osebni finančni svetovalci,

- strokovnjaki za odnose z javnostmi,

- ustvarjalci vsebin in blogerji,

- CNC programerji,

- receptorji in blagajniki,

- podatkovni znanstveniki,

- računovodski referenti,

- radijski DJ-ji in napovedovalci,

- demonstratorji in promotorji izdelkov,

- borzni posredniki,

- hostese

Delovna mesta z najnižjim tveganjem

Na drugi strani študija izpostavlja delovna mesta, kjer je vpliv umetne inteligence minimalen. To so predvsem poklici, kjer prevladujejo ročne veščine in človeški stik:



- pomočniki na domu, negovalni asistenti,

- gradbeni delavci in krovci,

- pomivalci, hišniki, gospodinje,

- krajinski arhitekti,

- kmetijski delavci,

- industrijski varilci in upravljavci strojev. Ta delovna mesta zahtevajo fizično spretnost, ročno delo ali interakcijo med ljudmi, zaradi česar so manj nagnjena k avtomatizaciji, tudi z naprednimi orodji umetne inteligence, pojasnjujejo pri Microsoftu.

Vlaganje v pismenost na področju umetne inteligence in prilagajanje hibridnemu sodelovanju med človekom in umetno inteligenco je ključnega pomena. FOTO: Shutterstock icon-expand