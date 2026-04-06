Znanost in tehnologija

40 minut popolne odrezanosti od Zemlje

Washington , 06. 04. 2026 14.52 pred 54 minutami 2 min branja 9

Avtor:
A.K.
Misija Artemis 2

Čeprav so astronavti Artemisa daleč stran od doma, so imeli stalno povezavo s kontrolo misije v Houstonu v Teksasu. Mirne besede ekipe Nase so posadki zagotavljale tolažilno povezavo z domom. To povezavo pa bodo za 40 minut popolnoma izgubili. To pomeni, da bodo popolnoma odrezani od doma.

Ko bodo astronavti danes prečkali Luno, bo radijske in laserske signale, ki omogočajo komunikacijo med vesoljskim plovilom in Zemljo, blokirala sama Luna. Približno 40 minut bodo štirje astronavti sami, vsak s svojimi mislimi in občutki, potovali skozi temo vesolja, poroča BBC.

Misija Artemis 2
FOTO: Profimedia

 To bo za četverico pomenil globok trenutek samote in tišine. Pilot Artemisa, Victor Glover, je za britanski medij povedal, da upa, da bo svet izkoristil ta čas za združitev: Ko bomo za Luno, brez stika z vsemi, izkoristimo to kot priložnost. Molimo, upajmo, pošljimo svoje dobre misli in občutke, da se bomo spet povezali s posadko."

Dlje kot katerikoli človek doslej

Če bo vse potekalo gladko, bo štiričlanska posadka, v kateri so ameriški astronavti Victor Glover, Christina Koch in Reid Wiseman ter Kanadčan Jeremy Hansen, obletela Luno in se odpravila dlje kot katerikoli človek doslej. Trenutni rekord je leta 1970 postavila posadka misije Apollo 13, in sicer na približno 400.171 kilometrih od Zemlje. 

Na Zemljo naj bi se astronavti vrnili v petek, ko naj bi vesoljsko plovilo Orion pristalo v morju.

Prva človeška odprava proti Luni po 50 letih se je s kapsulo Orion na raketi Space Launch System iz ameriškega vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral odpravila v sredo zvečer. Približno 24 ur kasneje je s posebnim manevrom zapustila zemeljsko orbito in odtlej poslala več posnetkov Zemlje in vesolja.

zemlja artemis luna

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JanezNovakJohn
06. 04. 2026 15.46
Ne razumem zakaj niso na tirnico okoli lune vstavili en satelitek za neprekinjeno komunikacijo. Res so šalebarzerji.
FreedomMan
06. 04. 2026 15.37
Pa ljudje niso neumni da nasedajo na take neumnosti. To je bilo možno v 50ih ko ni bila razvita tehnologija in si lahko na črnobelih televizorjih prikazal kar si hotel.
devote
06. 04. 2026 15.28
laznivci!
daiči
06. 04. 2026 15.21
Glede na to d so u 60dsth stopil nano, bi dons gor mogl raziskovaln centr postavt. U 60dsth še niso vedl kaj je to telefon na žico, pa poglejte kaj mamo vse dons...
Dragica Cegler
06. 04. 2026 15.21
Dajte raje prenos v živo.Saj ste že tečni z Doncicem,pa luno.
Krog
06. 04. 2026 15.10
Upam, da bodo njihove misli šle tudi proti Zemlji. Ne le k dosežkom, tehnologiji in raziskovanju, ampak k ljudem. K tistim, ki nimajo privilegija gledati zvezd v miru, ampak vsak dan gledajo, kako preživeti zaradi vojne, lakote in strahu. Mogoče je ravno ta tišina priložnost, da se spomnimo, kako majhni smo kot človeštvo in kako velike so razlike, ki jih med sabo še vedno dopuščamo.
HeavyDxxx
06. 04. 2026 15.09
Bodo odrezani od doma al od planeta Zemlje oz. naše civilizacije? A spet eni kvazi novinarji?!
Rožle Patriot
06. 04. 2026 15.06
- Evropski pritisk na Slovenijo: -- Evropska komisija je julija 2025 sprožila postopek proti Sloveniji zaradi nepravilnega prenosa Direktive o pitni vodi. Bruselj zahteva strožje standarde in boljše spremljanje kakovosti vode, kar bi lahko v prihodnje močno otežilo obratovanje kanala C0, če se dokaže tveganje za onesnaženje ...
