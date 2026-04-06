40 minut popolne odrezanosti od Zemlje

Ko bodo astronavti danes prečkali Luno, bo radijske in laserske signale, ki omogočajo komunikacijo med vesoljskim plovilom in Zemljo, blokirala sama Luna. Približno 40 minut bodo štirje astronavti sami, vsak s svojimi mislimi in občutki, potovali skozi temo vesolja, poroča BBC.

To bo za četverico pomenil globok trenutek samote in tišine. Pilot Artemisa, Victor Glover, je za britanski medij povedal, da upa, da bo svet izkoristil ta čas za združitev: Ko bomo za Luno, brez stika z vsemi, izkoristimo to kot priložnost. Molimo, upajmo, pošljimo svoje dobre misli in občutke, da se bomo spet povezali s posadko."

Če bo vse potekalo gladko, bo štiričlanska posadka, v kateri so ameriški astronavti Victor Glover, Christina Koch in Reid Wiseman ter Kanadčan Jeremy Hansen , obletela Luno in se odpravila dlje kot katerikoli človek doslej. Trenutni rekord je leta 1970 postavila posadka misije Apollo 13, in sicer na približno 400.171 kilometrih od Zemlje.

Na Zemljo naj bi se astronavti vrnili v petek, ko naj bi vesoljsko plovilo Orion pristalo v morju.

Prva človeška odprava proti Luni po 50 letih se je s kapsulo Orion na raketi Space Launch System iz ameriškega vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral odpravila v sredo zvečer. Približno 24 ur kasneje je s posebnim manevrom zapustila zemeljsko orbito in odtlej poslala več posnetkov Zemlje in vesolja.