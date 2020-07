600.000 evrov kazni za Google: človek ima pravico do pozabe

Belgijske oblasti pravijo, da je Google ravnal malomarno, ko ni želel iz seznama zadetkov odstraniti povezav na članke, starejše od deset let, ki so osebo, katere identiteta ni razkrita, povezovali s kasneje nikoli dokazanimi očitki o nadlegovanju.

Globa, ki si jo je prislužil Google zaradi kršenja pravice do pozabe, je najvišja doslej. Oseba, ki se je pritožila, naj bi "igrala vlogo v belgijskem javnem življenju", sporne povezave pa naj bi povzročale, da je postala tudi žrtev "političnega etiketiranja".

Google se sicer ne strinja z evropskimi pravili, ki se nanašajo na pravico do pozabe. Upirajo se jim že vse od leta 2014, ko je sodišče EU razsodilo, da mora gigant odstranjevati povezave na strani, ki vsebujejo zastarele podatke ali lažne informacije, ki lahko neupravičeno škodujejo ugledu osebe.

Tudi z zadnjo odločitvijo se ne strinjajo, prepričani so, da "je v javnem interesu, da članki na to temo še naprej ostanejo del zadetkov iskalnika". Na drugi strani mnogi menijo, da je pravica do pozabe nujna, saj sicer v obdobju spleta, preteklost nikoli ne postane zgolj preteklost, ampak napake posameznika okoli njegovega vratu vseskozi visijo kot mlinski kamen, pri tem pa mu povzročajo škodo v poklicnem in zasebnem življenju.

Krovna družba Alphabet Inc., kamor spada Google, je na drugi strani pripravljena svoj prav dokazovati tudi na sodišču, kot pravijo, njihovo delovanje omogoča pravo ravnovesje med pravico ljudi do informacij in zasebnostjo.