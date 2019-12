75.000 rastlin in 165 milijonov evrov pozneje: kako so opustošen otok spremenili v oazo

Zasebni otoki družb, ki ponujajo turistična križarjenja, niso posebna novost. Družba Royal Caribbean se tako med drugim na Bahamih ponaša z otokom Perfect Day at CocoCay, za prenovo katerega so pravkar zapravili več milijonov evrov, Castaway Cay je otok družbe Disney Cruise Line, Half Moon Cay na primer pripada družbi Holland America.

Podpis pogodbe je družbi omogočil, da se loti ambicioznega projekta, ki je na koncu trajal štiri leta – sama dela na območju so trajala dve leti – stal pa naj bi od 165 do 200 milijonov evrov. Otok, ki je v tem času zaživel v povsem novi podobi, naj bi vrata odprl prihodnji konec tedna, postal pa bo ena od postaj MSC velikih ladij, so pred kratkim pojasnili v Hamburgu – ob krstu ladje MSC Grandiosa .

75.000 rastlin na otoku in obnovljene korale

Pri obnovi otoka je sodelovala vrsta strokovnjakov. Proces se je začel z iskanjem odgovora na najbolj zapleteno vprašanje – kako oživiti in zaščititi korale, ki so ključni gradnik biodiverzitete na območju. Strokovnjaki so se zato lotili analize lokalnega podvodnega življenja in ugotovili, da si je v letih po opustitvi izkopavanja peska morsko dno nekoliko opomoglo, mogoče pa je še konkretno izboljšanje razmer, kar je opogumilo strokovnjake, da so na vzhodni strani otoka vzpostavili območje za gojenje koral, še posebej tistih, ki so na območju najbolj ogrožene.

Ugotovili so, da so na območju najpogostejše tri vrste koral –Agaricia agaricites, Porites astreoides in Siderastrea. Te vrste koral so odpornejše na temperaturna nihanja in zamuljenje območja od nekaterih drugih vrst. Prav tako so na območju našli ogroženo vrsto koral Acropora palmata. Vzgoje vseh teh vrst so se lotili na posebej urejenem območju.

Eksperiment je pomemben tudi v širšem smislu, saj podnebne spremembe po svetu povzročajo beljenje in odmiranje koral, strokovnjake pa torej zanima, kako najti načine, da se koralni grebeni ohranijo oziroma celo obnovijo.

Prav tako so v okolici otoka identificirali 88 različnih vrst rib, našli so jastoge, morske želve in različne školjke, katerih populacija se je na Bahamih v zadnjih letih občutno zmanjšala. Ocean Cay naj bi zdaj postal kraj, kjer bodo populacijo znova skušali obnoviti.

S površine otoka so medtem odstranili skoraj osem ton industrijskih odpadkov in jih "nadomestili" z več kot 75.000 avtohtonimi rastlinami, ki bodo poskrbele, da bo otok, na katerem ni bilo življenja, poraščen z bujnim rastlinjem. Vsaj na treh lokacijah je bilo potrebno posebno čiščenje, saj so našli toksične odpadke. Pri obnavljanju ekosistema je po nekaterih podatkih sodelovalo več kot 500 strokovnjakov.

Napredni sistemi za čiščenje in pridobivanje elektrike s pomočjo sonca

S 160.000 tonami kamnov so utrdili obalo. Ta del projekta je sicer potreboval še nekoliko popravkov, potem ko je pred časom območje zadel orkan Dorian, ki je otoku sicer večinoma prizanesel, so pa morali dodatno utrditi del obale. Prav tako so zgradili velik pomol, ki bo omogočal, da na otoku pristanejo tudi največje ladje družbe.

Industrijske stavbe pa je nadomestilo nekaj "turističnih" – od svetilnika do restavracij, lokalov in drugih objektov, ki bodo namenjeni sproščanju obiskovalcev, na primer amfiteater z 2.000 sedeži.

Pri gradnji so uporabili trajnostne materiale, prav tako so postavili sisteme, ki otoku omogočajo pridobivanje potrebne energije. Na otoku je tako sončna elektrarna, nad električnim omrežjem bdi "pametni sistem", ki omogoča optimalno porabo energije brez pretiranih izgub.

Otok je opremljen z naprednim čistilnim sistemom, očiščena odpadna voda pa bo uporabljena za zalivanje rastlin na otoku. Pitno vodo bodo medtem pridobivali s pomočjo obrata za razsoljevanje morske vode.

Za še dodatno znižanje okoljskih vplivov bodo tudi v sprostitvenem centru na otoku uporabljali le biorazgradljivo kozmetiko.