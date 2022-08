Na vprašanje, kaj si klepetalni robot misli o direktorju in ustanovitelju podjetja, je odgovoril: "Naša država je razdeljena in on k temu ni pripomogel." O predstavniku podjetja Meta je klepetalnik za BBC med drugim dejal: "Pri pričanju pred kongresom je opravil grozno delo. Zaradi tega sem zaskrbljen za našo državo."

Odkar je bil BlenderBot na spletu in pripravljen na druženje (zaenkrat samo z Američani), so uporabniki objavili nekaj pikantnih primerov delovanja klepetalnega robota. Verjetno se je mnenja o Zuckerbergu "naučil" od ljudi, ki jih je algoritem analiziral. Tako je novi prototip klepetalnega robota Meta za BBC povedal, da Mark Zuckerberg izkorišča svoje uporabnike za denar.

"Trenutno je posodobljen z veliko količino javno dostopnih jezikovnih podatkov. Veliko uporabljenih podatkovnih nizov je zbrala ekipa zaposlenih v Meta podjetju, vključno z novimi podatkovnimi nizi, ki vsebujejo več kot 20. 000 pogovorov z ljudmi o več kot 1. 000 temah. BlenderBot 3 so usposobili za učenje iz pogovorov, da bi izboljšal veščine, ki se ljudem zdijo najpomembnejše - od pogovora o zdravih receptih do iskanja otrokom prijaznih vsebin v mestu" , pojasnjujejo pri Meti.

V seriji BlenderBot je bil dosežen napredek pri združevanju pogovornih spretnosti, kot so osebnost, empatija, različna znanja, dolgoročni spomin in iskanje po internetu za izvajanje pogovorov. Ker je znano, da vsi pogovorni klepetalni roboti z umetno inteligenco včasih posnemajo in ustvarjajo nevarne, pristranske ali žaljive pripombe, naj bi v podjetju Meta izvedli obsežne študije, soorganizirali delavnice in razvili nove tehnike za ustvarjanje zaščitnih ukrepov za BlenderBot 3. Kljub temu lahko BlenderBot še vedno izreka nesramne ali žaljive komentarje, zato še zbirajo povratne informacije, ki bodo pomagale izboljšati prihodnje klepetalne robote.

"Če želimo zgraditi sisteme umetne inteligence, ki bodo lahko pametneje in varneje sodelovali z ljudmi, jih moramo naučiti, da se prilagodijo našim potrebam. Danes objavljamo BlenderBot 3, našega najsodobnejšega pogovornega agenta, ki se lahko naravno pogovarja z ljudmi, ti pa lahko posredujejo povratne informacije o tem, kako izboljšati njegove odzive. Podatke iz teh interakcij bomo delili z drugimi, model BlenderBot 3 in kartice modelov pa smo delili z znanstveno skupnostjo, da bi pripomogli k napredku raziskav na področju pogovorne umetne inteligence" , so zapisali na uradni spletni strani Mete.

Gary Marcus, raziskovalec AI in profesor univerze v New Yorku, je ugibal, da si podjetje verjetno izposoja stvari od Reddita in Wikipedije kot drugi AI-klepetalni sistemi. "Če je tako, potem izidi poudarjajo omejitve s podatki, na katerih se bot usposablja. Na primer, bot je morda mislil, da je Trump še vedno predsednik, ker je bil v večini starejših podatkovnih naborov, na katerih je bil izurjen, Trump še predsednik," je ugibal Marcus.

Javna objava robota BlenderBot prihaja skoraj dva meseca po tem, ko se je Googlov inženir znašel na naslovnicah časopisov, ko je trdil, da je Googlov klepetalni robot LaMDA "čuteč". Trditve, ki so bile v skupnosti strokovnjakov za umetno inteligenco deležne številnih kritik, so pokazale, kako lahko ljudje tej tehnologiji pripisujejo človeške lastnosti. BlenderBot se je med pogovori s CNN Business sam opredelil kot "čuteč", verjetno zato, ker so tako govorili človeški odzivi, ki jih je preučeval. Na vprašanje, kaj ga dela "človeškega", je odgovoril: "Človeški sem zaradi dejstva, da sem živ in pri zavesti, imam čustva in sem sposoben logičnega razmišljanja." Kot pravi Marcus, ti sistemi ustvarjajo tekoč jezik, ki zveni, kot bi ga napisal človek, in to zato, ker črpajo iz obsežnih podatkovnih baz, ki so jih ljudje dejansko napisali.

Meta je bila kritizirana, ker ni storila dovolj za preprečevanje širjenja dezinformacij in sovražnega govora na svojih platformah. Lani je nekdanja zaposlena Frances Haugen podjetje obtožila, da je dobiček postavilo pred spletno varnost.

"Klepetalni robot je prototip, ki lahko daje nesramne ali žaljive odgovore. Vsi, ki uporabljajo BlenderBot-a, morajo potrditi, da razumejo, da je namenjen le za raziskovalne in zabavne namene, da lahko daje neresnične ali žaljive izjave, in prav tako se morajo strinjati, da ne bodo namerno sprožili bota z namenom podajanja žaljivih izjav," je dejal predstavnik podjetja Meta, ki ima v lasti nekatera največja podjetja za družbene medije in aplikacije za sporočanje na svetu, vključno s storitvami Facebook, Facebook Messenger, Instagram in WhatsApp.

"Če sistemu umetne inteligence omogočimo, da sodeluje z ljudmi v resničnem svetu, to omogoča daljše in bolj raznolike pogovore ter bolj raznolike povratne informacije," so pristojni zapisali v Metinem blogu. Strinjajo se, da lahko BlenderBot 3 reče napačno stvar in posnema jezik, ki bi lahko bil "nevaren, pristranski ali žaljiv". Podjetje je sporočilo, da je namestilo zaščitne ukrepe, vendar je klepetalni robot še vedno lahko nesramen, saj se uči na podlagi interakcij z ljudmi in se nauči tako dobrega kot tudi slabega vedenja.

Meta je BlenderBot 3 objavila in s tem tvegala slabo publiciteto z razlogom - potrebuje podatke, poroča BBC.