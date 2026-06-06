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Znanost in tehnologija

AI bi beležil vsak klik, upor zaposlenih: zdaj bodo pol ure brez nadzora

Los Angeles, 06. 06. 2026 18.47 pred 40 minutami 3 min branja 6

Avtor:
N.Š.
Nezadovoljni zaposleni

Podjetje Meta je po burnem odzivu zaposlenih nekoliko omililo načrte za spremljanje njihovega dela na službenih računalnikih. Novi sistem, namenjen razvoju umetne inteligence, bi namreč beležil pritiske tipk, klike z miško in druge načine uporabe računalnika, kar je med zaposlenimi sprožilo val nezadovoljstva in obtožb o pretiranem nadzoru.

Po poročanju Reutersa bodo zaposleni po novem lahko zbiranje podatkov začasno ustavili za največ 30 minut naenkrat. Poleg tega bodo lahko zaprosili tudi za popolno izvzetje iz programa.

Podjetje uradno sprememb ni komentiralo.

Umetna inteligenca potrebuje podatke o delu ljudi

Sporni sistem, poimenovan Model Capability Initiative (MCI), je Meta predstavila aprila. Namen projekta je zbiranje podatkov o tem, kako zaposleni uporabljajo računalnike pri vsakodnevnem delu, saj naj bi ti podatki pomagali pri razvoju naprednejših sistemov umetne inteligence.

V podjetju so takrat pojasnili, da želijo razviti digitalne pomočnike oziroma agente umetne inteligence, ki bodo znali opravljati naloge na računalniku podobno kot ljudje.

"Če želimo graditi agente, ki ljudem pomagajo pri vsakodnevnih opravilih na računalnikih, potrebujejo naši modeli resnične primere uporabe," so pojasnili.

Meta je hkrati zagotovila, da podatki ne bodo uporabljeni za druge namene in da so vzpostavljeni zaščitni mehanizmi za preprečevanje dostopa do občutljivih vsebin.

"Zelo distopično"

Toda mnogi zaposleni teh pojasnil niso sprejeli.

Eden od zaposlenih je za BBC dejal, da ga ideja, da njegovo delo služi kot učni material za umetno inteligenco, spominja na distopično prihodnost.

Dodatno nezadovoljstvo povzroča dejstvo, da Meta hkrati nadaljuje obsežno prestrukturiranje in zmanjševanje števila zaposlenih. Prav zaradi AI, zaradi česar zaposleni opozarjajo, da trenirajo svojo menjavo.

Podjetje je letos odpustilo približno 2000 ljudi, aprila pa zaposlenim sporočilo, da namerava zmanjšati delovno silo za deset odstotkov, kar pomeni približno 8000 delovnih mest.

Nekdanji zaposleni je za BBC dejal, da je sistem spremljanja le še en primer, kako vodstvo zaposlenim vsiljuje umetno inteligenco.

Meta zaposlene nadomešča z AI.
Meta zaposlene nadomešča z AI.
FOTO: AP

Več kot 1500 podpisov proti nadzoru

Proti uvedbi sistema je bila sprožena peticija, ki jo je podpisalo več kot 1500 zaposlenih. Poleg vprašanj zasebnosti so opozarjali tudi na tehnične težave.

Po navedbah zaposlenih naj bi sistem porabljal velike količine podatkov in opazno obremenjeval baterije službenih prenosnikov. Tisti, ki delajo od doma, so poročali tudi o povečani porabi internetnega prometa.

Prav zaradi teh kritik je Meta uvedla dodatne spremembe.

Po internem dopisu, ki ga je pridobila agencija Reuters, je podpredsednik Metinega oddelka Superintelligence Labs Stephane Kasriel zaposlenim sporočil, da so v sistem uvedli več izboljšav.

Med drugim naj bi zmanjšali vpliv programa na delovanje računalnikov in življenjsko dobo baterij.

Največ pozornosti pa je pritegnila odločitev, da bodo zaposleni lahko zbiranje podatkov začasno ustavili. Toda le za 30 minut naenkrat.

"Slišali smo vaše pomisleke glede osebnih podatkov na službenih napravah, vpliva na baterijo in želje po večjem nadzoru nad tem, kdaj se podatki zbirajo," je zapisal Kasriel.

Nova fronta v razpravi o umetni inteligenci

Primer Mete odpira širšo razpravo o tem, kako daleč lahko podjetja sežejo pri zbiranju podatkov za razvoj umetne inteligence.

Tehnološka podjetja po svetu iščejo vedno nove vire podatkov za urjenje svojih modelov. V preteklosti so se zaradi tega že znašla pod kritikami zaradi uporabe spletnih vsebin, knjig, novinarskih člankov in objav na družbenih omrežjih.

Tokrat pa se razprava seli neposredno na delovno mesto.

Kritiki opozarjajo, da bi lahko takšni sistemi ustvarili občutek stalnega nadzora in zabrisali mejo med izboljševanjem tehnologije ter spremljanjem zaposlenih.

Podporniki pa menijo, da brez dostopa do resničnih primerov uporabe umetna inteligenca ne bo mogla učinkovito opravljati nalog, ki jih tehnološka podjetja obljubljajo uporabnikom.

Nasprotniki pa opozarjajo, da so regulatorji spet zaspali in spustili duha iz stekleničke.

meta ai delovno mesto nadzor

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KOMENTARJI6

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razumi če lahko
06. 06. 2026 19.27
Na delovnem mestu bi delali vse kaj treba in kaj ne za to bi seveda vsi želeli imeti enormno veliko plačo pa še ta je premalo odgovornost pa nobeno kaj šele malo nadzora pa je ogenj v strehi !
Odgovori
0 0
Murkovzos
06. 06. 2026 19.26
Vsi skupaj jo urimo hočeš nočeš. Še vožnja s teslo je urjenje...
Odgovori
0 0
waga7
06. 06. 2026 19.21
Že praded je govoril da bo prišel čas ko bodo lahko “brali” misli. Tole je zelo slično temu.
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0 0
c00kies
06. 06. 2026 19.17
Da bi ta AI nadzor bil produkt, bi to počela vsaka slovenska firma. Firme plačujejo svašta, da ni imele kontrolo nad zaposlenimi, bodosi subtilno bodisi neposredno. Vam povem, da sem do danes delal na kar nekaj firmah in ni bilo ene, da z nadzorom ne bi vsaj eksperimentirala.
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0 0
txoxnxy
06. 06. 2026 19.09
A jim kdo vrjame ? Jutri boste vse elektronske naprave pred odhodom od doma v službo ,varno pospravili v mikrovalovke .
Odgovori
+1
1 0
golobove drobtinice
06. 06. 2026 19.17
Prepozno.
Odgovori
0 0
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