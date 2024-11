AI izračunala maksimalno življenjsko dobo, v teku razvoj zdravil

Raziskovalci iz singapurskega biotehnološkega podjetja Gero in ameriškega centra Roswell Park Comprehensive Cancer Center iz Buffala so združili napredna orodja umetne inteligence in medicinske podatke, da bi odgovorili na vprašanje o najdaljši življenjski dobi. Pri raziskavi so sodelovali prostovoljci, ki so prispevali svoje zdravstvene informacije in življenjske navade, kot so prehrana, telesna aktivnost, življenjski slog in bolezni.

Analiza podatkov je pokazala, da telo lahko prenaša bolezni in se bori proti okužbam, a le do določene točke, poroča net.hr. Med 120. in 150. letom se sposobnost telesa za regeneracijo in odpornost začne zmanjševati, kar pomeni, da se po tej starosti tveganje za smrtne posledice zaradi bolezni močno poveča. Po tej starostni meji pa telo ni več zmožno vzdrževati svoje naravne odpornosti.

Da bi dosegli daljše življenje, znanstveniki zdaj preučujejo zdravila, ki bi lahko obnovila sposobnost telesa za regeneracijo in omogočila življenje celo do 200 let. Ker je razvoj teh zdravil še v zgodnji fazi, raziskovalci opozarjajo, da bodo morda potrebna desetletja, da bodo ta zdravila postala dostopna javnosti in potrjena kot učinkovita.