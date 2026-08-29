AI sama izbrala tarčo, trije mrtvi: 'Stroji ne poznajo usmiljenja'

Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine. Poletni dan na običajni bencinski črpalki. Nenadoma udari ruski dron. Nekaj sekund pozneje so mrtvi trije ljudje, mlada ženska in dva moška. Toda preiskava napada je pozneje razkrila še bolj zaskrbljujočo podrobnost. Kot poroča avstrijski Krone, sklicujoč se na ugotovitve New York Timesa, so strokovnjaki v razbitinah brezpilotnika našli običajen miniaturni računalnik, opremljen z algoritmi za prepoznavanje slik. Na dronu ni bilo antene za človeško daljinsko upravljanje. Tarčo, rezervoar s propanom na bencinski črpalki, naj bi sistem zbral povsem samostojno. Dron je rezervoar nekoliko zgrešil in eksplodiral ob steni stavbe. Po navedbah Krone gre za prvi dokumentirani primer na svetu, v katerem je popolnoma avtonomen napad z uporabo umetne inteligence zahteval življenja civilistov.

'Sprašujem se, ali bo stroj kdaj sposoben usmiljenja'

Da bo vojna dosegla tudi to stopnjo, vojaških strokovnjakov ne preseneča. Avstrijski polkovnik Markus Reisner je hiter razvoj brezpilotnih sistemov nedavno analiziral na strokovni konferenci DroneVation 2026. Posebej je opozoril na posledice postopnega odstranjevanja človeka iz odločanja o uporabi orožja. Človeški pilot drona lahko namreč tudi na veliki razdalji okleva ali se v zadnjem trenutku odloči drugače. Algoritem takšnih kategorij ne pozna. "Sprašujem se, ali bo stroj sploh kdaj sposoben usmiljenja. Mislim, da ne," opozarja Reisner. Pri tem izpostavlja tudi mednarodno humanitarno pravo, ki določa jasna pravila glede zaščite civilistov in sorazmernosti napadov. Model umetne inteligence mednarodnega humanitarnega prava ne bere. Slike, ki jih dobiva prek kamere, primerja s podatki oziroma vzorci, na katerih je bil usposobljen. Ko prepozna iskani vzorec, se odzove, ne glede na to, kdo se nahaja v neposredni bližini.

Po napadu v kraju Sumi FOTO: Profimedia

Ukrajina postala veliko preizkusno polje