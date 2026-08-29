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Znanost in tehnologija

AI sama izbrala tarčo, trije mrtvi: 'Stroji ne poznajo usmiljenja'

Kijev, 29. 08. 2026 17.19 pred 33 minutami 3 min branja 5

Avtor:
N.Š.
Brezpilotni letalnik

Vojskovanje v Evropi je prestopilo novo temačno mejo. Medtem ko so brezpilotniki na bojiščih že dolgo del vsakdana, naj bi zdaj računalniki prvič povsem samostojno odločali tudi o izbiri tarč. Napad v ukrajinskem Zaporožju, v katerem so umrli trije civilisti, razkriva, kaj se lahko zgodi, ko izbira cilja ni več v rokah človeka. V ostankih ruskega drona so našli običajen miniaturni računalnik z algoritmi za prepoznavanje slik, brezpilotnik pa naj bi svojo tarčo izbral povsem avtonomno.

Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine. Poletni dan na običajni bencinski črpalki. Nenadoma udari ruski dron. Nekaj sekund pozneje so mrtvi trije ljudje, mlada ženska in dva moška.

Toda preiskava napada je pozneje razkrila še bolj zaskrbljujočo podrobnost. Kot poroča avstrijski Krone, sklicujoč se na ugotovitve New York Timesa, so strokovnjaki v razbitinah brezpilotnika našli običajen miniaturni računalnik, opremljen z algoritmi za prepoznavanje slik.

Na dronu ni bilo antene za človeško daljinsko upravljanje.

Tarčo, rezervoar s propanom na bencinski črpalki, naj bi sistem zbral povsem samostojno. Dron je rezervoar nekoliko zgrešil in eksplodiral ob steni stavbe.

Po navedbah Krone gre za prvi dokumentirani primer na svetu, v katerem je popolnoma avtonomen napad z uporabo umetne inteligence zahteval življenja civilistov.

Preberi še 'Moramo se pripraviti na bojišče, kjer bo AI brez nadzora'

'Sprašujem se, ali bo stroj kdaj sposoben usmiljenja'

Da bo vojna dosegla tudi to stopnjo, vojaških strokovnjakov ne preseneča. Avstrijski polkovnik Markus Reisner je hiter razvoj brezpilotnih sistemov nedavno analiziral na strokovni konferenci DroneVation 2026. Posebej je opozoril na posledice postopnega odstranjevanja človeka iz odločanja o uporabi orožja.

Človeški pilot drona lahko namreč tudi na veliki razdalji okleva ali se v zadnjem trenutku odloči drugače. Algoritem takšnih kategorij ne pozna. "Sprašujem se, ali bo stroj sploh kdaj sposoben usmiljenja. Mislim, da ne," opozarja Reisner.

Pri tem izpostavlja tudi mednarodno humanitarno pravo, ki določa jasna pravila glede zaščite civilistov in sorazmernosti napadov.

Model umetne inteligence mednarodnega humanitarnega prava ne bere. Slike, ki jih dobiva prek kamere, primerja s podatki oziroma vzorci, na katerih je bil usposobljen. Ko prepozna iskani vzorec, se odzove, ne glede na to, kdo se nahaja v neposredni bližini.

Po napadu v kraju Sumi
Po napadu v kraju Sumi
FOTO: Profimedia

Ukrajina postala veliko preizkusno polje

Vojna v Ukrajini je medtem postala ogromno preizkusno polje za nove oborožitvene sisteme. Z novimi tehnologijami intenzivno eksperimentirata obe strani.

Toda najvišjo ceno njihovega razvoja plačujejo civilisti. Nevarnost se že dolgo ne končuje na neposredni frontni črti. Kot opozarja Reisner, so zaradi brezpilotnikov prizadeti širši zračni prostor in vsakdanje življenje prebivalcev.

Ukrajinci se morajo tako privajati na realnost, v kateri lahko tudi povsem običajni kraji, kot so bencinske črpalke, supermarketi ali električne transformatorske postaje, postanejo potencialne tarče sistemov, ki jih iščejo s pomočjo kamer in računalniškega prepoznavanja.

V Zaporožju se prebivalci temu že poskušajo prilagoditi tako, da rezervoarje s plinom prekrivajo s poševno napetimi plastičnimi ponjavami. Namen je zmesti sisteme kamer na dronih in preprečiti, da bi algoritem prepoznal obliko objekta, ki ga išče.

Nevarnost, povezana z brezpilotniki, pa se po opozorilih strokovnjakov ne omejuje več samo na Ukrajino. Droni se v okviru hibridnega vojskovanja uporabljajo tudi za opazovanje civilne infrastrukture in letališč ali za motenje letalskega prometa. Cilj takšnih operacij je lahko ustvarjanje negotovosti in strahu v evropskih družbah.

ai vojna orožje

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KOMENTARJI5

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
detect
29. 08. 2026 18.19
Trenutno se 99 zelo pametnih ljudi trudi narediti umetno inteligenco boljšo, le ena zelo pametna oseba pa poskuša ugotoviti, kako jo ustaviti pred tem, da bi prevzela nadzor.
Odgovori
0 0
followme
29. 08. 2026 18.10
ce bi ves denar ki gre v razvoj orozja porabili za znanost
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+1
1 0
The_Duke
29. 08. 2026 18.10
Kakorkoli že glavno da ruski.... Rusi, ki nimajo za ričaj od motike
Odgovori
+1
1 0
tech
29. 08. 2026 17.56
To ni nobena temačna meja, to je želja politikov in tistih, ki jih spravijo na oblast. Lahko bi že zdavnaj začeli z razoroževanjem držav, pa politika tega noče. Lih obratno, vedno več denarja politika zmeče v razvoj in proizvodnjo orožja.
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+6
6 0
Mio56
29. 08. 2026 17.54
Ste zelel AI in jo imate…zadeve se neda vec ustavit….pa veselico naprej!
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+7
8 1
bibaleze
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