Aida Kamišalić Latifić postala inženirka leta: Lahko ti vzamejo vse, razen znanja

Zgodba Aide Kamišalić Latifić je lahko navdih vsem mladim, da sledijo svojim inženirskim sanjam - četudi so razmere, v katerih sanjarijo, zahtevne. V 90 letih jo je iz BiH v Slovenijo pregnala vojna, na njeni uspešni karierni poti pa jo je vodila predvsem misel, da ti znanja ne morejo vzeti.

V Cankarjevem domu je danes potekala slavnostna razglasitev drugega izbora Inženirka leta 2019, ki ga soorganizirajo revija IRT3000, družba Mediade in partnerji. Naziv inženirke leta je prejela raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko in informatiko Univerze v Mariboru Aida Kamišalić Latifić. Žirija je življenjsko zgodbo Kamišalić Latifićeve prepoznala "kot navdih mladim, da sledijo svojim inženirskim sanjam - četudi so razmere, v katerih sanjarijo, zahtevne". Kamišalić Latifićevo je namreč v 90 letih iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo pregnala vojna. Misel"lahko ti vzamejo vse, razen znanja" je postala njeno temeljno vodilo. Ustvarjalno žilico je Aida izkazovala že kot študentka. Za uspešno raziskovalno delo je prejela priznanje fakultete in leta 2003 pridobila diplomo univerzitetne diplomirane inženirke, 11 let pozneje pa je z disertacijo na področju medicinske informatike postala doktorica znanosti s področja računalništva in informatike.

Aida Kamišalić Latifić je postala Inženirka leta 2019. FOTO: Bobo

Kot raziskovalka se Kamišalić Latifićeva v zadnjem času ukvarja s tehnologijo veriženja blokov, kjer ima kot soizumiteljica registriran patent v Sloveniji in vloženo soavtorsko prijavo mednarodnega patenta. Kamišalić Latifićeva je članica pobude Ladies in Informatics in prispeva k oblikovanju dekletom prijaznega delovnega okolja na Inštitutu za informatiko. Komisija je zmagovalko Aido Kamišalić Latifić izbrala izmed 10 nominirank za inženirko leta, za katere sta revija IRT3000 in Mediade ocenila, da bodo lahko najbolj prispevale k navduševanju mladih za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. S tem je Kemišalić Latifićeva prevzela poslanstvo prve prejemnice priznanja inženirke elektrotehnike v podjetju RLS Dore Domajnko: "...da bi bilo za dekleta vedno na voljo dovolj informacij, kakšne prednosti in naloge prinašajo STEM-poklici in študiji, da se bodo tako lahko samostojno in samozavestno odločale, ali jim to ustreza ali ne."

Izbor za inženirko leta je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade z dogodki na gimnazijah in šolskih centrih že deveto leto (od leta 2012) navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.