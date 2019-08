Vesoljsko plovilo X-37B rekordnih 718 dni v vesolju

Ameriška vojska je v vesolje v zadnjem desetletju izstrelila že pet brezpilotnih vesoljskih letal X-37B, vsak polet pa je trajal dlje od prejšnjega. Tiskovni predstavnik Air Force major William Russell je po poročanju CNNob tem dejal, da misija nima določenega datuma zaključka. Raketoplan se bo vrnil na Zemljo, ko bo dosegel vse svoje cilje, je dodal. Podrobnosti teh ciljev pa niso znane.

In prav zaradi svoje skrivnostnosti program X-37B privablja pozornost javnosti, Air Force ne razkriva lokacij letal X-37B, ko so ti v orbiti, a amaterski astronomi so iz tega razvili pravo tekmovanje opazovanja omenjenih letalskih plovil s teleskopi.