AirBit Club: šlo naj bi za prevaro, težko 'več deset milijonov evrov'

Gre za shemo, ki je "člane" iskala po vsem svetu - tudi pri nas. Regulatorji odgovornim očitajo, da so ponujali sodelovanje v nezakoniti investicijski shemi ter obljubljali donose, ki jih nikakor ni mogoče potrditi. Prav tako so sodelujoči prejemali provizije za vsakega novega člana, ki so ga pripeljali v shemo.

Za vse skupaj naj bi bili odgovorni Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia MillaninJackie Aguilar. Dos Santos in Rodriguez sta sicer imenovana kot ustanovitelja AirBit Cluba. Gre pa za stara znanca ameriških regulatorjev, ki menijo, da sta "serijska prevaranta". Med drugim so jima pred tremi leti naložili več kot milijon evrov kazni, ker sta vodila Ponzijevo shemo - takrat imenovano "Vizinova".

Hughes, ki je prav tako med obtoženimi, pa je odvetnik, ki ga obtožujejo promoviranja prevarantske sheme, prav tako naj bi bdel nad tem, da so bile s spleta odstranjene informacije, ki so ljudi opozarjale pred prevaro.

AirBit Club ljudem sicer obljublja visoke donose na račun rudarjenja kriptovalut. Regulatorji pravijo, da je skupina našla odličen način, da staro metodo - Ponzijevo shemo - uporabi na nov način - s pomočjo kriptovalut.

Obljubljenih donosov večina ni nikoli videla, regulatorji pa tudi pravijo, da so ljudje, ko so hoteli svoj denar, naleteli na izgovore, zamude in "skrite stroške", ki so obljubljen znesek hitro prepolovili. Prav tako naj bi nekatera izplačila ustavili ali račune kar zaprli, za to pa okrivili covid-19.

Regulatorji še opozarjajo, da se je poslovni model zanašal zgolj na pridobivanje "nove krvi" - temeljil je na prihodih prišlekov v shemo. Pritožbe nad delovanjem sheme naj bi sicer segale že vse v leto 2016.