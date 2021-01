Airbus A-319 trčil z ogromnim balonom

Letalo airbus A319-100 družbe Avianca je ravno pristalo na letališču v Bogoti v Kolumbiji, ko sta pilota opazila ogromen balon na topli zrak, ki je bil točno pred njima. Možnosti, da bi se trku izognili ni bilo več, letalo je nekaj sekund kasneje trčilo v balon, ki je razpadel in se zapletel v različne dele letala. Sprva so poročali, da je letalo trčilo z balonom med pristajanjem, a je kolumbijska agencija za civilno letalstvo medijem kasneje sporočila, da je po njihovih informacijah do tega prišlo, ko je bilo letalo že na tleh.

Kot poroča AVHerald, sta pilota letalo varno zapeljala s piste, kmalu za tem pa so prišla tudi reševalna vozila. Potniki, ekipe na tleh in piloti, enostavno niso mogli verjeti, kaj vse se je zapletlo v letalo. Strokovnjaki pravijo, da so imeli precej sreče. Po zadnjih informacijah je tako do trčenja prišlo na tleh, oblasti pa zdaj preverjajo, kako je sploh možno, da je dobilo letalo odobritev za pristanek, in če so s kontrolnega stolpa lahko balon videli. Če pa držijo prvotna poročila, da je do trčenja prišlo med pristajanjem, pa bi se lahko zgodba končala bolj resno, saj bi lahko balon pilotoma zastrl pogled, poškodoval motorja ali pa se zapletel v krmilne mehanizme.

Kolumbijski mediji so sicer pisali, da naj bi bil balon namenjen za pirotehnično predstavo, a tega kolumbijska agencija za nadzor letenja ni potrdila. Prav tako so javnost ponovno opozorili na prepoved spuščanja takšnih balonov v bližini letališč.