Airbus Beluga XL razširil krila nad Evropo

Airbus Beluga je eno najbolj nenavadnih letal, ki jih lahko vidite nad evropskim nebom. Z belo barvo in "napihnjeno" kabino spominja na kita, katerega ime tudi nosi – beluga. Gre za posebno transportno letalo za prevoz letalskih delov, ki ga uporablja Airbus in zdaj je nared tudi nova verzija ikoničnega letala – Airbus Beluga XL.

Letalo Beluga XL je te dni končalo nekaj ključnih testov, ki so bili potrebni, da bo dobilo dovoljenje za redno uporabo. Čeprav je videz letala nenavaden, se Beluga po pričevanjih pilotov v zraku obnaša kot vsako drugo letalo. Leta 1995 v zrak na osnovi letala Airbus A300 poleti prva Beluga, zadnja leta pa so razvijali različico Beluga XL, ki temelji na večjem in zmogljivejšem letalu A330. V redno uporabo, če bodo vsi testi potekali brez problemov, bo letalo Beluga XL stopilo v letošnjem letu.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Belugo Airbus uporablja za prevoz letalskih delov, ki jih je po cesti težko prevažati. Krila, deli trupa, ki jih izdelujejo v različnih državah v Evropi, tako po koncu izdelave romajo po zraku do tovarne v Toulousu v Franciji, kjer letala dokončno sestavijo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zaradi povečanih potreb po prevozih in preobremenjenosti starih A300 Belug je Airbus že leta 2014 začel razvoj novih Belug XL, ki bodo dopolnjevale potrebe in omogočale, da bo produkcija letal v Airbusu potekala nemoteno naslednja desetletja. Letalo Beluga XL bo imelo za 30 odstotkov večjo kapaciteto kot sedanje Beluge in bo lahko prepeljalo dve krili Airbusa A350XWB, namesto enega, ki ga je lahko prepeljala stara različica, je zapisano na strani Airbusa.

FOTO: Airbus