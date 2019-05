V ŽIVO: A320, A220, A330, A350, A380 in BelugaXL hkrati v zraku za Airbusov rojstni dan

Evropski letalski gigant Airbus je bil ustanovljen pred 50 leti z željo, da Evropo in njene številne proizvajalce letalskih produktov poveže v eno skupino. S tem so želeli, in tudi uspelo jim je, konkurirati mednarodnim prvakom, kot so McDonnell Douglas, Lockheed in Boeing.

Airbus je bil ustanovljen 29. maja 1969 in danes, 50 let pozneje, je pripravil pravi letalski spektakel – ob 11. uri bodo letala A320, A220, A330, A350, A380 in BelugaXL preletela območje "domačega" Toulousa. Prelet prenašamo v živo. Letala, ki sodelujejo v preletu:

V 60. letih prejšnjega stoletja so Evropejci spoznali, da bodo težko konkurirali ameriškim proizvajalcem letal, ker so bili ti preprosto večji in imeli več možnosti za razvoj. Na stari celini so bili letalski proizvajalci letal razdeljeni v nacionalne okvire in so vzporedno razvijali lastna letala, kar je bilo finančno zelo obremenjujoče. Zato so Hawker Siddley, Aerospatiale, Dornier, MTU, Messerschimtt (oziroma njihovi nasledniki) in številni drugi evropski letalski proizvajalci v 60. letih združili moči, ustanovili Airbus Industrie GIE in svetu ponudili novo letalo A300.

Tega so predstavili leta 1969 v Parizu in prvič poleteli leta 1972. A300 je bil takrat revolucionaren, saj je šlo za prvo komercialno širokotrupno dvomotorno letalo, ki so ga nadzirali in z njim leteli prek računalnikov (fly-by-wire). Izdelano je bilo tudi s pomočjo kompozitnih materialov. Drugi proizvajalci so takrat še vedno uporabljali metode izdelave, ki so bile stare 30 let in še več. Airbus je gledal v prihodnost, in danes večina proizvajalcev sledi Airbusovemu zgledu pri dizajniranju in izdelavi letal.

Prvi polet letala Airbus A300 – 28. oktobra 1972. FOTO: Airbus

Airbus je imel težavne začetke, saj je bil A300 letalo prihodnosti, zato mu letalske družbe sprva niso preveč zaupale. Airbus se je s pomočjo A300 naučil množične izdelave letal in predvsem, kako se uveljaviti na mednarodnem trgu letal, ki so ga nadzirali ameriški letalski proizvajalci. Evropejci so se nato odločili konkurirati najbolj prodajanemu dvomotornemu letalu tistega časa – Boeingu 737.

A300 je bilo prvo Airbusovo letalo, ki se je ponujalo letalskim družbam. FOTO: Airbus

Preboj z Airbusom A320 Največje uspehe in tudi trden položaj na mednarodnem trgu si je na podlagi 15-letnih izkušenj Airbus zgradil z letalom A320, ki je še danes najbolj prodajano letalo konzorcija. Želja je bila trgu ponuditi letalo, ki bi konkuriralo Boeingu 737, kar jim je uspelo v manj kot desetih letih.

Airbus A320 je bil prodajna uspešnica, ki je zamajal primat Boeinga. FOTO: Airbus

Danes je A320 bolje prodajano letalo, in čeprav je bil 737 predstavljen 20 let pred A320, zadnji zaostaja za manj kot 900 prodanih letal. Naskok in preboj A320 je Boeing prisilil v številne prilagoditve in tudi bližnjice, saj je bilo letalo, ki je bilo narejeno 20 let pred modernim A320, težko konkurenčno. Na splošno boste na svetu srečali dve vrsti pilotov, tiste, ki prisegajo na airbuse, in tiste, ki prisegajo na boeinge, saj je koncept izdelave in letenja rahlo drugačen.

Do danes so izdelali približno 9.000 letal A320. FOTO: Airbus

Dejstvo pa je, da sta oba proizvajalca letal vedno predstavila odlična letala, in njuna konkurenčna prednost se danes meri v manj kot odstotku razlike med posameznimi kategorijami. Ravno ta tekma za odstotke je verjetno tudi razlog, da je Boeing pohitel z izdelavo 737 Maxa, kajti razvoj novega letala bi stal nekaj milijard evrov, pa tudi trg bi se še bolj usmeril na Airbus. Ta je vseskozi rasel in na prelomu tisočletja tudi presegel Boeing po številu prodanih letal. Boeing, ki je bil ustanovljen med prvo svetovno vojno, je tako našel konkurenta, ki mu ga ni uspelo kupiti, kot je McDonnell Douglas in številne druge manjše proizvajalce.

A340 je dolgo veljal za letalo z najdaljšim dometom. S štirimi motorji se je izognil omejitvam, ki so jih imela dvomotorna letala za polete čez ocean. Spremembe v predpisih so tem daljše lete dovolile, kar je manj ekonomičen A340 potisnilo v pozabo. FOTO: Airbus

Težave za Boeing Dogovor Airbusa z Bombardierom in prevzemom letal C-Series, ki jih je Boeing na vsak način želel ustaviti, je povzročil še dodatno slabo voljo v Boeingu, saj je Airbus tako s strateškim prevzemom serije C-Series prehitel Boeing pri gradnji in prodaji letal med 100 in 150 sedeži z majhnim ali ničelnim vložkom za razvoj novega letala. Airbus je že leta 2017 nameraval prevzeti določen del Bombardiera in si s tem zapolniti vrzel v svoji proizvodnji letal, saj ima s tem prevzemom zdaj na voljo manjša letala, manjša kot njihov najmanjši model do zdaj A318, ki je lahko prevažal 139 (124) ljudi. Airbus je tako izkoristil neprijeten položaj Bombardiera in si izposloval boljše pogoje za prevzem linije C-Series in nova letala.Eden večjih neuspehov, ko Airbus ni dobro predvidel razvoj trga,pa je A380, ki še vedno velja za največje potniško letalo, a žal preveliko, da bi ga letalske družbe potrebovale.

Ker je bil Airbus sestavljen iz različnih proizvajalcev, ki so izdelovali različna plovila, tudi danes konzorcij ostaja zvest preteklosti in ponuja helikopterje, raketne sisteme in vojaško opremo. Skozi leta so se Airbusu pridružili tudi druge države in proizvajalci, kar je Airbus naredilo enega največjih proizvajalcev vojaške in letalske opreme na svetu. Letala, kot so eurofighter typhoon, eurocopter, A400M, leteči tankerji (prej A300, danes A330), danes najverjetneje ne bi obstajala, če ne bi obstajali znanje in izkušnje, ki so jih v pol stoletja ustvarili v Airbusu.