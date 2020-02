Airbus predstavil model zaobljenega letala maveric

Novo letalo ima sploščen trup, ki se preliva v krila. Model v širino meri 3,2 metra in naj bi ga testirali še do sredine letošnjega leta. Airbus se sicer še ukvarja z vprašanji, kot so pogon in razporeditev kabine. Ocenjujejo pa, da bi lahko letalo porabilo 20 odstotkov manj goriva.