Airbus razvija 'krila prihodnosti': do 30 odstotkov manj goriva

Na letalskem sejmu v Farnboroughu je Airbus razkril nove podrobnosti projekta 'Krilo prihodnosti', na katerem dela že dvanajst let. "Krilo prihodnosti bo daljše, lažje in tanjše," je pojasnila vodja projekta Sue Partridge.
Do 45 metrov razpona
Današnji Airbus A320neo ima razpon kril 35,8 metra. Pri njegovem nasledniku bi se ta lahko povečal na približno 45 metrov.
Daljša in aerodinamično učinkovitejša krila zmanjšujejo zračni upor, zato letalo porabi manj goriva in proizvede manj emisij.
Po ocenah Airbusa bi lahko nova generacija ozkotrupnih letal porabo goriva zmanjšala za 20 do 30 odstotkov v primerjavi z današnjimi modeli.
Težava: letališča
Daljša krila pa prinašajo tudi težavo, poroča focus.deČe bi ostala v celoti razprta, številna današnja letališča zanje ne bi imela dovolj prostora. Letala bi potrebovala širše parkirne položaje in drugačno infrastrukturo.
Zato Airbus razvija tehnologijo zložljivih konic kril. Med letom bodo krila v celoti razprta, po pristanku oziroma med vožnjo po letališču pa se bodo konice dvignile navzgor, s čimer se bo razpon zmanjšal.
Podoben sistem bo uporabljal tudi Boeing 777X, vojaška letala pa takšno tehnologijo poznajo že vrsto let.
Prvi preizkusi na Airbusu A321neo
Projekt zdaj prehaja v novo fazo. Airbus bo na letalo A321neo namestil posebne podaljške kril, dolge med štiri in pet metrov. Ti sicer še ne bodo zložljivi, bodo pa inženirjem omogočili preverjanje aerodinamičnih lastnosti prihodnjih kril med dejanskimi leti.
"S temi podaljški simuliramo prihodnje zložljive konice kril," je pojasnil Richard MacPherson, ki vodi tehnološki del projekta.
Po njegovih besedah naj bi se prvi testni leti začeli poleti 2027 v Toulousu, kjer ima Airbus svoje razvojno središče.
Več kot sto novih tehnologij
Pri projektu sodeluje približno 40 partnerjev, Airbus pa preizkuša več kot 100 različnih tehnologij. Doslej so izdelali že tri prototipe kril v naravni velikosti, na katerih preizkušajo različne konstrukcijske rešitve in uporabo sodobnih kompozitnih materialov.
Raziskave večinoma potekajo v britanskih razvojnih centrih Broughton in Filton, pri projektu pa sodeluje tudi Airbusov obrat v Bremnu.
Novo letalo za zdaj še nima uradnega imena. Airbus ga za zdaj označuje kot Future Aircraft oziroma Next Generation Single Aisle.
Po trenutnih načrtih naj bi na trg prišlo sredi prihodnjega desetletja.
Poleg novih kril Airbus razvija tudi učinkovitejše motorje, celotno letalo pa bo zasnovano tako, da bo lahko v celoti uporabljalo trajnostno letalsko gorivo.
Kompozitni materiali so napredni materiali, izdelani iz dveh ali več snovi z različnimi fizikalnimi ali kemijskimi lastnostmi, ki skupaj ustvarijo material z boljšimi karakteristikami, kot jih imajo posamezne komponente. V letalski industriji se najpogosteje uporabljajo ogljikova vlakna v kombinaciji s polimerno smolo. Ti materiali so izjemno lahki, a hkrati zelo trdni in odporni proti koroziji, kar letalom omogoča manjšo težo, večjo učinkovitost porabe goriva in večjo strukturno vzdržljivost v primerjavi s tradicionalnimi kovinskimi materiali, kot je aluminij.
Ozkotrupno letalo je potniško letalo, ki ima običajno en sam prehod med sedeži v potniški kabini. Takšna letala so zasnovana za prevoz manjšega števila potnikov (običajno do 250) in so namenjena predvsem kratkim do srednje dolgim letom. Najbolj znana primera takšnih letal sta družini Airbus A320 in Boeing 737, ki predstavljata hrbtenico večine komercialnih letalskih družb po svetu, saj sta optimizirani za pogoste lete med regionalnimi in mednarodnimi letališči.
Trajnostno letalsko gorivo (Sustainable Aviation Fuel ali SAF) je okolju prijaznejša alternativa običajnemu kerozinu, pridobljenemu iz fosilnih goriv. Izdelano je iz obnovljivih virov, kot so rabljeno jedilno olje, kmetijski odpadki, maščobe ali celo gospodinjski odpadki. Bistvena prednost SAF-a je, da lahko znatno zmanjša neto emisije ogljikovega dioksida v celotnem življenjskem ciklu goriva, saj rastline, uporabljene za surovine, med rastjo absorbirajo CO2. To gorivo je ključnega pomena za prizadevanja letalske industrije pri doseganju ciljev razogljičenja, saj ga je mogoče uporabljati v obstoječih motorjih brez večjih tehničnih predelav.
Letalski sejem v Farnboroughu (Farnborough International Airshow) je eden najpomembnejših in najbolj prepoznavnih dogodkov v svetovni letalski in vesoljski industriji. Poteka vsaki dve leti v bližini Londona in služi kot osrednje stičišče za predstavitev najnovejših tehnoloških inovacij, kot so novi modeli letal, motorjev in obrambnih sistemov. Poleg razstavljanja tehnologije je sejem ključen za sklepanje večmilijardnih poslov med proizvajalci letal, kot sta Airbus in Boeing, ter letalskimi prevozniki in vladnimi delegacijami z vsega sveta.
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