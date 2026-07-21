Airbus razvija 'krila prihodnosti': do 30 odstotkov manj goriva

Na letalskem sejmu v Farnboroughu je Airbus razkril nove podrobnosti projekta 'Krilo prihodnosti', na katerem dela že dvanajst let. "Krilo prihodnosti bo daljše, lažje in tanjše," je pojasnila vodja projekta Sue Partridge.

Do 45 metrov razpona

Današnji Airbus A320neo ima razpon kril 35,8 metra. Pri njegovem nasledniku bi se ta lahko povečal na približno 45 metrov. Daljša in aerodinamično učinkovitejša krila zmanjšujejo zračni upor, zato letalo porabi manj goriva in proizvede manj emisij. Po ocenah Airbusa bi lahko nova generacija ozkotrupnih letal porabo goriva zmanjšala za 20 do 30 odstotkov v primerjavi z današnjimi modeli.

Težava: letališča

Daljša krila pa prinašajo tudi težavo, poroča focus.deČe bi ostala v celoti razprta, številna današnja letališča zanje ne bi imela dovolj prostora. Letala bi potrebovala širše parkirne položaje in drugačno infrastrukturo. Zato Airbus razvija tehnologijo zložljivih konic kril. Med letom bodo krila v celoti razprta, po pristanku oziroma med vožnjo po letališču pa se bodo konice dvignile navzgor, s čimer se bo razpon zmanjšal. Podoben sistem bo uporabljal tudi Boeing 777X, vojaška letala pa takšno tehnologijo poznajo že vrsto let.

Novo letalo za zdaj še nima uradnega imena. Po trenutnih načrtih naj bi na trg prišlo sredi prihodnjega desetletja. FOTO: iStock

Prvi preizkusi na Airbusu A321neo

Projekt zdaj prehaja v novo fazo. Airbus bo na letalo A321neo namestil posebne podaljške kril, dolge med štiri in pet metrov. Ti sicer še ne bodo zložljivi, bodo pa inženirjem omogočili preverjanje aerodinamičnih lastnosti prihodnjih kril med dejanskimi leti. "S temi podaljški simuliramo prihodnje zložljive konice kril," je pojasnil Richard MacPherson, ki vodi tehnološki del projekta. Po njegovih besedah naj bi se prvi testni leti začeli poleti 2027 v Toulousu, kjer ima Airbus svoje razvojno središče.

Več kot sto novih tehnologij

Pri projektu sodeluje približno 40 partnerjev, Airbus pa preizkuša več kot 100 različnih tehnologij. Doslej so izdelali že tri prototipe kril v naravni velikosti, na katerih preizkušajo različne konstrukcijske rešitve in uporabo sodobnih kompozitnih materialov. Raziskave večinoma potekajo v britanskih razvojnih centrih Broughton in Filton, pri projektu pa sodeluje tudi Airbusov obrat v Bremnu. Novo letalo za zdaj še nima uradnega imena. Airbus ga za zdaj označuje kot Future Aircraft oziroma Next Generation Single Aisle. Po trenutnih načrtih naj bi na trg prišlo sredi prihodnjega desetletja. Poleg novih kril Airbus razvija tudi učinkovitejše motorje, celotno letalo pa bo zasnovano tako, da bo lahko v celoti uporabljalo trajnostno letalsko gorivo.