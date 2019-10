Umrl prvi človek, ki se je sprehodil po vesolju

V 86. letu starosti je umrl Aleksej Leonov, prvi človek, ki se je 18. marca leta 1965 sprehodil po vesolju. "Tega preprosto ne moreš resnično dojeti. Zgolj tam zunaj lahko občutiš veličino – razsežnost vsega, kar nas obkroža," je pred leti opisal svoje občutke.

Kozmonavt iz sovjetskih časov in obdobja vesoljne tekme z ZDA, ki se je leta 1965 kot prvi človek sprehodil po vesolju, je po daljši bolezni umrl v 86. letu starosti v Moskvi. Ruska vesoljna agencija Roscosmos je potrdila smrt Alekseja Leonova in ob tem zapisala, da so užaloščeni ob smrti "kozmonavta številka 11", ki je za svoje zasluge dvakrat prejel odlikovanje heroj Sovjetske zveze."To je velika tragedija za vse nas," je ob tem dejala Tamara Volnova, žena Borisa Volnova, ki je napisala knjigo o kozmonavtih.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Leonov je bil tesen prijatelj Jurija Gagarina, ki je leta 1961 postal prvi človek v vesolju. Štiri leta pozneje je zgodovino pisal Leonov. Skupaj s kozmonavtom Pavlom Beljajevim je bil 18. marca 1965 izstreljen v orbito v okviru misije Voshod 2, nato pa zapustil vesoljno plovilo in se sprehodil po vesolju – sprehod je trajal 12 minut in devet sekund: "Bila je temna črnina, vsepovsod zvezde in sonce, tako žareče, da sem komaj zdržal," je pred leti dejal za AFP."Posnel sem Zemljo, popolnoma okroglo, Kavkaz, Krim, Volgo. Bilo je čudovito." A ni bilo brez težav - njegov skafander se je v vesolju napihnil kot balon, zaradi česar se je s težavo vrnil nazaj v notranjost plovila.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke