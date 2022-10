Ali bo Musk prenehal financirati nujno potrebne satelite v Ukrajini?

Doslej je SpaceX Ukrajini podaril približno 20.000 satelitskih enot Starlink, pri čemer je Musk v petek tvitnil, da je "operacija stala 80 milijonov dolarjev (okoli 80 milijonov evrov) in bo do konca leta presegla 100 milijonov dolarjev (okoli 100 milijonov evrov)."

Dokumenti, ki jih je pridobil CNN, kažejo, da je prejšnji mesec Muskov SpaceX Pentagonu poslal pismo, v katerem je dejal, da na način, kot je to počel do slej, ne more več financirati storitve Starlink. V pismu je SpaceX zahteval tudi, da Pentagon prevzame financiranje ukrajinske vladne in vojaške uporabe Starlinka, za katero SpaceX trdi, da bi do konca leta stala več kot 120 milijonov dolarjev (več kot 120 milijonov evrov) in bi lahko v naslednjih 12 mesecih stala skoraj 400 milijonov dolarjev (okoli 410 milijonov evrov).

Ukrajinci poslali zahtevo za dodatnih 8000 satelitov

"Ukrajini ne moremo več donirati satelitov, prav tako obstoječih satelitov ne bomo mogli financirati za nedoločen čas," je v septembrskem pismu Pentagonu zapisal SpaceX-ov direktor državne prodaje. Med dokumenti, ki so bili poslani Pentagonu in si jih je ogledal CNN, je tudi neposredna zahteva, ki jo je julija na SpaceX naslovil vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni, od podjetja je želel skoraj 8000 dodatnih satelitov Starlink.