Ali lahko ukanemo detektor laži?

Kot poroča BBC, se lahko test, ki naj bi dal odgovor na vprašanje, ali oseba govori resnico, tudi prevara. Kako natančni in zanesljivi so testi, ki jih za preverjanje resnice uporabljajo države, kot so Japonska, Rusija in Kitajska?

Rezultati lahko pomagajo pri sestavljanju resnice

"Poligraf, tako kot vsaka druga tehnika odkrivanja laž, meri le posreden učinek laganja," je za BBCpojasnila dr. Sophie van der Zee, ki ima izkušnje s forenzično psihologijo in že več let raziskuje prevare. "Nobenega tehnološkega približka ostržkovemu nosku ne poznamo," pravi. "Toda laganje lahko poveča stres in s tehnikami odkrivanja laži lahko izmerite vedenjske in fiziološke spremembe, ki se pojavijo, ko se počutite v stresu, ki ga povzroči laganje."

Poligrafski testi torej ne morejo neposredno potrditi, da oseba laže, ampak pokažejo morebitne znake, da želi oseba zavesti spraševalca. Te informacije so lahko, kot pojasnjuje strokovnjakinja, dragocene pri sestavljanju resnice, ker lahko skupaj z ostalimi znanimi okoliščinami in podatki, strokovnjakom podajo jasnejšo sliko o tem, kaj drži in kaj ne.

Kako poteka testiranje?

Van der Zeejeva pojasnjuje, da z osebo najprej opravijo dolg intervju, ki traja približno uro, zato da se ta osredotoči na vprašanja, na katera bo morala odgovarjati in se tako čim bolj izloči motnje iz okolice. Potem sledi poskusni test, pri katerem oseba odgovori na nekaj preprostih in jasnih vprašanj, da se sprosti in razume, kako proces poteka. Oseba vprašanja izve vnaprej, preden se priklopi na napravo, saj test ne deluje po principu nepričakovanih vprašanj. Že samo postavitev nepričakovanega vprašanja bi namreč lahko vznemirila osebo, kar bi lahko pomenilo, da bi odzivi telesa zmotno pokazali, da oseba morda ne govori resnice. Naslednji korak je, da osebo priklopijo na poligraf, ki običajno spremlja nihanje tlaka, spremembe dihanja, pretok krvi.