Ali nova tehnologija mobilnega omrežja pete generacije prinaša tveganje za zdravje?

Naj gre za poudarjeno resničnost ali samovozeča vozila. Priložnosti, ki jih prinaša mobilno omrežje pete generacije, so nepredstavljive in za zdaj še neuresničljive. "Lahko si bomo ogledali živo sliko, hkrati pa na telefonu našli informacije, ki nas bodo vodile do končnega cilja,"pojasnjuje Matjaž Prvinšek iz A1 Slovenija.



Toda višje frekvence novega omrežja pomenijo krajši signal. Posledično pa tudi bistveno več baznih postaj. Se s tem povečuje sevalno tveganje?"Pričakujem, da bo šlo navzgor, večje je pokrivanje, ampak ideja je za zdaj, da bo manj energije, ker bo več celic,"pravi Peter Gajšek z Inštituta za neinvazivna sevanja, ki je edini akreditiran inštitut v državi in dodaja, da je v resnici prehitro sklepati o vplivih, saj je tehnologija po svetu še v testni fazi.

So pa prve meritve v Ljubljani pokazale, "da smo na tem območju, 100 metrov stran od oddajnika, izmerili 1 % mejne vrednosti, ki velja v RS za omejevanje izpostavljenosti ljudi. Pametne antene bodo sevale samo takrat, kadar bo zahteva za to, da sevajo, za razliko od recimo 2G, ki seva 24 ur na dan."

"Na tem mestu, ko imamo dosti močan signal bazne postaje, so vrednosti zaradi mikrofona dvakrat večje,"pa dodajaTomaž Trček z omenjenega inštituta.