Ali revolucionarno zdravljenje raka pri bolnikih povzroča nove vrste raka?

Te okrepljene T-celice se nato pomnožijo in vrnejo nazaj v pacienta, kjer iščejo in uničujejo rakave celice. Pristop naj bi bil učinkovit tudi pri limfomih, ki jih je težko zdraviti.

Terapija CAR-T je vrhunsko zdravljenje, ki reprogramira bolnikove imunske celice za boj proti raku. Ta inovativni pristop vključuje odvzem T-celic, vrste belih krvnih celic, ki igrajo ključno vlogo v imunskem sistemu, in njihovo spreminjanje v laboratoriju, da bolje prepoznajo in napadejo rakave celice.

Novembra 2023 je ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) napovedala, da bo pod drobnogled vzela to revolucionarno zdravljenje in preverila, ali terapija CAR-T morda povzroča nove vrste raka pri nekaterih bolnikih, ki so bili zdravljeni, poroča The Conversation. To je seveda pomembno vprašanje.

Sprva je FDA izpostavila 20 primerov, ko so se pri bolnikih po zdravljenju s CAR-T pojavili novi raki imunskih celic, kot so limfomi ali levkemije. To je sprožilo vprašanja o tem, ali bi za te bolnike obstajala boljša zdravljenja.

Do marca 2024 je nato FDA dokumentirala 33 takih primerov med približno 30.000 zdravljenimi bolniki. Posledično imajo vse terapije CAR-T zdaj opozorilo o možnem tveganju za razvoj sekundarnih rakov. Svojo preiskavo je začela tudi Evropska agencija za zdravila.