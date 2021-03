Amazon spremenil logo za aplikacijo, ker je 'spominjal na Hitlerja'

"Imeli so to smolo, da je pogled na originalni simbol s strganim lepilnim trakom takoj poskrbel za asociacijo na Hitlerjeve brke, ta oblika pa je potem za vedno vtisnjena v naše možgane. To pa ni ravno najboljša asociacija za znamko, ki želi v vašo hišo prinesti veselje ," je povedala Vicky Bullen iz oglaševalske agencije Coley Porter Bell.

A prvotna ideja, ki so jo že lansirali v nekaj državah, se jim je ponesrečila, zato so jo hitro preoblikovali.

"Novo ikono za aplikacijo smo oblikovali, ker smo želeli z njo poudariti veselje in pričakovanje, ki ga stranka občuti, ko začne svoje nakupovalno potovanje na telefonu, pa tudi, ko pošiljka pride na njen naslov, " so ozadje ideje o logotipu za BBC pojasnili v Amazonu.

Po besedah Laure Weldon, ustanoviteljice oblikovalskega studia Studio LWD, podjetja in znamke ves čas izboljšujejo in spreminjajo svoje logotipe. "Dobro je, da je Amazon poslušal povratne informacije svojih strank. S tem je pokazal, da mu ni vseeno, kaj menijo, in da stranko postavlja v ospredje. To pa je za podjetje lahko samo dobra stvar," je dejala.

Prejšnji Amazonov logotip, ki se ga je dalo naložiti na pametne telefone in tablične računalnike, je bil sicer nakupovalni voziček.