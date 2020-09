Pljuča sveta znova v plamenih: 'Lanskoletna tragedija se ponavlja'

Pred dobrim mesecem dni je, kljub podatkom o vnovični krizi v Amazoniji, dejal, da je "zgodba o tem, da Amazonija gori, laž" . Kljub temu so oblasti sredi julija tako prepovedale požige v Amazoniji in Pantanalu za 120 dni. Že maja pa je znova na območje napotil vojsko, uradno na misijo proti okoljskim zločinom.

Kritični do predsednika, ki je v preteklosti javno izražal dvom o podnebnih spremembah ter napovedoval ukinitev ali omilitev okoljevarstvenih predpisov in celo odprtje pragozda za kmetijstvo ter rudarjenje, so predvsem okoljevarstveniki. "Lansko leto so prizori amazonskega gozda v plamenih zakrožili po naslovnicah svetovnih medijev. Letos se tragedija ponavlja. Kljub temu želi vlada zmanjšati sredstva okoljskemu ministrstvu za naslednje leto," je za AFP dejal tiskovni predstavnik organizacije Greenpeace, Romulo Batista. "Podatki dokazujejo neuspeh drage in slabo načrtovane operacije brazilskih vojaških sil v Amazoniji, s katero je brazilska vlada poskušala nadomestiti pravi načrt proti deforestaciji."

Amazonijo ogrožata nelegalna sečnja in nelegalno rudarjenje, večino požarov naj bi z namenom pridobivanja površin za kmetovanje povzročil človek. Vsako minuto tako v gozdu izgine površina dreves, velika za tri nogometna igrišča. V nevladni organizaciji Inštitut Kabu, ki zastopa avtohtono ljudstvo Kayapo, pravijo, da so v zadnjih dveh letih opazili velik porast nezakonitega rudarjenja in sečnje. "Pomanjkanje inšpekcijskih nadzorov okoljskega inštituta Ibame in policije je še spodbudilo okoljska kazniva dejanja na območjih, kjer prebivajo avtohtona plemena," navaja Guardian.