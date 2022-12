Američani prvič po 30 letih razkrili nov nevidni bombnik

Letalo so v petek predstavili javnosti v tovarni zračnih sil ameriške vojske v Palmdalu v Kaliforniji. Najprej so prelet opravili trije stari bombniki B-52, B1 in B-2, nato pa so se odprla vrata hangarja in iz njega so pripeljali B-21.

Obrambni minister ZDA Lloyd Austin je ob tem dejal, da ne gre le za še eno letalo, ampak za utelešenje ameriške odločnosti za obrambo države, ki jo imajo vsi radi.

Novi bombnik je del širših prizadevanj Pentagona za posodobitev ameriškega jedrskega arzenala. Obnavljajo tudi raketne silose za balistične jedrske izstrelke, podmornice in letala.

Pentagon se namreč počasi, a vztrajno pomika v smeri krepitve obrambe pred naraščajočo grožnjo Kitajske, ki prav tako pospešeno posodablja svojo oborožitev. Kitajska bo tako kmalu imela 1500 jedrskih bomb, napredovala je na področju nadzvočnih letal, kibernetskega vojskovanja in raziskovanja vesolja.

B-21 naj bi bil navzven podoben B-2, a od znotraj naj bi bilo vse drugače, predvsem kar zadeva računalniško upravljanje sistema. Letalo je premazano s posebno snovjo, po zaslugi katere naj bi bilo še bolj neopazno za radarje kot sicer.

Novo letalo proizvaja podjetje Northrop Gruman, Austin pa je dejal, da je vanj zajetih 50 let tehnološkega napredka. Za začetek naj bi jih izdelali šest, kasneje pa skupno okoli sto. Vsa bodo lahko nosila ali jedrske ali konvencionalne bombe ter letela s pilotom ali brez njega. Testni polet novega letala zaenkrat še ni predviden.

Čeprav cena ni bila objavljena, je Pentagon že pred leti izračunal, da bo eno letalo stalo 550 milijonov dolarjev. To je bilo leta 2010, kar pomeni, da bi to po današnjih cenah naneslo približno 750 milijonov dolarjev.