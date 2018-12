Američani 'skočili v zrak': Zakaj ste spremenili Instagram?

"Najnovejša posodobitev je najslabša do zdaj," je zapisala ena od razočaranih uporabnic. "Ve kdo, kako ga spremeniti nazaj?" se sprašuje druga. Tretji pa je ob tem dodal: "No, in zdaj je uničen."

Da bodo posodobitve najverjetneje povsem spremenile način uporabe tega družbenega omrežja, so priznali tudi pri Instagramu. Namesto običajne metode 'drsenja' navzdol, ki ga imata denimo tudi Facebook in Twitter, bo aplikacija zdaj delovala na podoben način, kot se ga že uporablja pri tako imenovanih Instagram zgodbah - torej je za ogled naslednje objave treba tapniti. Nekateri analitiki menijo, da skuša Instagram, ki je sicer v lasti Facebooka, na ta način izkoristiti popularnost in tudi dobičkonosnost Instagram zgodb.

"V naslednjih nekaj tednih bomo preizkusili nove podobe, ki bodo pripomogle k temu, da se bodo upobniki lažje povezovali drug z drugim," so 22. novembra v sporočilu za javnost zapisali pri Instagramu in dodali, da bodo spremembe uvajali postopoma, pri tem pa upoštevali tudi uporabniške izkušnje in mnenja uporabnikov.

Uvajanje sprememb je aplikacija uporabnikom popoldne (po srednjeevropskem času) napovedala preko sporočila, a večina ga ni sprejela s pretiranim navdušenjem.