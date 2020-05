Pipistrelova letala za specialne enote ameriške vojske

Ne zgodi se vsak dan, da se poveljstvo specialnih sil ameriške vojske, ki raje molči, kot razkriva, pohvali s Pipistrelovim ultralahkim letalom Surveyor. Newyorškemu publicistu Aviation Week Network so razkrili, s čim specialne sile ameriške vojske, marincev, letalstva in mornarice upravljajo po 30 ur na 9.000 metrih. Nekaj ducat avtonomnih oziroma brezpilotnih letal je zadnjih sedem let najbrž že preletelo lokacije kot je bližnji vzhod in niso edini – že skupno okoli 200 takšnih Pipistrelovih letal uporabljajo v Švici, Nemčiji, Italiji ter celo v Indiji in na Kitajskem.

Kot nam je že pred dvema letoma razkril Ivo Boscarol, gre za inovativnost, vendar za njo stoji 30 let star moto: "Odkar je Pipistrel, se borimo za to, da bi bilo letalstvo čim bolj tiho, čim bolj čisto in v pravem trenutku prihajamo tudi na Kitajsko."

Tako je izgledal uraden začetek milijardo evrov vrednega projekta letalskega parka Jurong, Pipistrelovci pa so šli še dlje – že mesec za tem v Los Angelesu. Tine Tomažič, direktor razvojnega inštituta podjetja Pipistrel: "Trenutno vlagamo veliko truda v integriran vzletni sistem. Lahko naredite kolikor fotografij želite, čarovnijo smo skrili pred vami."